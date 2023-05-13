總統參選誰出線？國民黨致電立委 挺郭台銘「一隻手數得出」

新北市長侯友宜（右）與鴻海創辦人郭台銘（左）12日出席板橋慈惠宮起駕遶境儀式，兩人一起點燃起馬炮後，十指緊握向在場人士致意。（記者潘俊宏／攝影）

國民黨 預計下周三徵召總統參選人，黨中央開始致電立委，了解支持意向。據了解，支持鴻海創辦人郭台銘 的國民黨立委僅4、5人，其餘有約20人表態支持新北市長侯友宜 。郭侯昨天一早出席板橋慈惠宮起駕遶境儀式，兩人「十指緊握」對著鏡頭合影。這也是郭宣布爭取國民黨總統候選人後二人首次同框。侯在議會被問到是否受邀造勢時說，「我知道有這場，『心有靈犀一點通』，大家互相加油，讓郭董事長能為國家、為人民多做事」。

來源：聯合新聞網

郭台銘持續爭取藍營提名，昨上午先從「起家廟」慈惠宮出發。郭台銘、侯友宜先後相差半小時抵達，郭走上前向侯友宜致意，兩人一起點燃起馬炮，侯也貼心提醒郭聲音很大、要摀耳朵。隨後一聲巨響，煙霧彌漫，兩人面帶笑容握手交談。

致詞時，郭侯都打出「媽祖牌」，郭台銘說，他在媽祖宮裡出生，從板橋國小畢業，這是他的根、他的源，是生他、養他、育他的天上聖母的聖地，希望媽祖能夠帶給兩岸和平，帶給台灣經濟繁榮。

侯友宜也說，他出生嘉義朴子配天宮旁，媽祖疼惜每一個人，要用這種心情 ，大家一起團結一起走。媒體詢問，不管國民黨徵召誰，是否都可以合作。郭僅笑回，「祕密」。

國民黨總統徵召人選傳下周出爐，據掌握，國民黨副秘書長江俊霆、組發會主委許宇甄等黨職主管，已在進行徵詢國民黨立委的意見，目前有20名左右表態支持侯友宜，陳玉珍、吳斯懷、傅崐萁等四、五位則挺郭台銘出線，剩餘10多人則未表態，支持黨中央最後提名人選。

藍營知情人士表示，預計下周一和周二，國民黨主席朱立倫會和侯友宜、郭台銘「會前會」，做最後的提名討論。

郭台銘昨晚到侯友宜「大本營」板橋，進行徵召前最後一場造勢，全場約5000人坐滿舞台前椅子，不少支持者揮舞國旗、戴國旗帽表達力挺。國民黨彰化縣議會議長謝典林、新北市議員林國春及新北市議員林金結也為郭站台。

郭台銘妻子曾馨瑩、胞弟郭台強、女兒郭曉玲，以及台積電創辦人張忠謀妻子張淑芬也陪同郭台銘在台上致詞，有支持者上台送上「兩岸和平」標語。中途下雨時，郭則脫下帽子，稱「要和大家一起淋雨」。

郭台銘昨與侯友宜開心握手後，又馬不停蹄到台大癌醫中心醫院出席「First Love 母親節感恩音樂會」，提及幾個月前與BNT公司談癌症疫苗合作相關事宜，本來要合作，但覺得會牽扯到政治，「人家就不敢來了。」