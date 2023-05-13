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黑白集／對抗、退讓聰明拿捏 才能不委屈

黑白集
參選立委的名嘴于美人說「委屈的和平也是和平」，引發爭議。（本報資料照片）
參選立委的名嘴于美人說「委屈的和平也是和平」，引發爭議。（本報資料照片）

「委屈的和平」一詞，近日成為綠營被質疑兩岸政策時的防禦金句。參選立委的名嘴于美人說，「委屈的和平也是和平」；立刻遭駐德代表謝志偉反譏，「爆米花也是花」。言下之意，若不積極反中抗中，只為了尋求和平而自我委屈，就是投降派。

當然沒人喜歡忍受委屈，但現實中，從人生抉擇到國家發展，哪有一切順心如意的事？蔡總統自承為「跟主要經濟體更緊密結合」而開放美豬，不委屈嗎？「中華台北」、「台澎金馬關稅領域」當然委屈，但不用這些名稱，台灣立馬變國際孤兒。美國一再揚言要炸護國神山，你不委屈嗎？

綠營還說，兩岸關係惡化，已難以逆轉。然而，這樣就能當成尋釁的藉口，故意把國家推向戰爭嗎？綠營無法逆轉，怎知別人做不到？

在另個極端，則有一說，認為兩岸軍力失衡，落差已不可逆；既然彼大我小，所以任何委屈都必須承受。這也是過猶不及。面對複雜的現實環境，若不務實推移進退，抱著簡單的口號當聖經，如何有尊嚴地生存？

所幸，從歷次選舉結果看，民眾的理性務實都遠高於猛噴口水的政媒人物。多數民眾都知道，不能一味對抗，也不該一味退讓，兩者之間要聰明拿捏。接下來的大選，哪個陣營更能說服民眾，誰距離中間的多數理性更近，就能贏得未來四年。

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