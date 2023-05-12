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民進黨議員猛攻 侯友宜：黑道要消滅 喬什麼喬

記者張睿廷、張曼蘋／新北12日電
民進黨新北市議員11日穿防彈背心，質詢市長侯友宜（左上）治安問題。侯反擊說，不要汙衊他跟黑道喬事，「黑道要消滅，喬什麼喬」？(記者林澔一／攝影)
民進黨新北市議員11日穿防彈背心，質詢市長侯友宜（左上）治安問題。侯反擊說，不要汙衊他跟黑道喬事，「黑道要消滅，喬什麼喬」？(記者林澔一／攝影)

民進黨新北市議會黨團連日質詢猛攻新北市長侯友宜兩岸、外交等「總統級」議題，昨改戰治安「內政題」，議員穿上防彈背心，指槍林彈雨中感受不到一絲安心，還要侯去跟黑道喬不要再有槍擊案。侯反擊說，不要汙衊他跟黑道喬事，黑道就是要消滅，喬什麼喬？「你好膽就來，我就辦你（黑道）」。

議員戴瑋姍開頭就說，新北近來已經被開近百槍，面臨槍林彈雨，「我們已是新的慶記之都。」侯說，他當過警察，也參加過很多槍戰，對犯罪絕不妥協，「請議員不用穿防彈衣上議會殿堂，我一定會保護大家的安全」。

議員張錦豪說，侯友宜都在喬選舉，如果要選總統，也麻煩去喬全國的黑道，以後不要再開槍了，「這是您的強項」。侯先示意警察局長廖訓誠不用回答，接著指著議員喊「我要鄭重告訴議員，我從來沒有跟黑道喬過什麼事，請不要汙衊我」。

侯友宜也說，哪有這種思維，還要拜託黑道不要開槍。侯並用閩南語強調「你好膽就來，我就辦你」，一個都不要放過；議員顏蔚慈則問，是否與黑道有溝通管道？侯友宜表示，「我跟黑道為什麼要有溝通管道？我跟黑道誓不兩立，該抓就抓」。

議員林秉宥說，2013年至2021年從國外進口3000把槍枝，政府沒收200把，還有許多在外，市府做事要找對方法，否則基層會疲於奔命。

「是誰讓它進來？中央為什麼不把源頭管理好？」侯友宜高分貝回嗆，已經有2800支在外，怎麼可能沒槍擊案，早點擋下來就沒事了，相關法令是去年底才修正，中央反應不及。

議員邱婷蔚則指，網路鄉民都說，新北可以排隊買槍？侯友宜表示，這一生從警最大心願是守護台灣人民，以前有同仁在他面前身亡，他隔天照樣槍戰，沒有停歇，「不會忘記我的初心」。

議員陳永福說，民進黨這段期間雖然質詢火力很強，但對侯不一定是壞事，要送侯一句話「天將降大任於斯人也，必先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚。」侯友宜說，他一輩子都顧中華民國、顧台灣，讓這塊土地更好，也盼能永續繁榮下去。

民進黨團製作看板指「侯郭配」戰鬥值最高200分，邱婷蔚也拿出民調，問侯友宜對郭台銘看法，侯說，多年來看到郭不斷帶動台灣經濟發展，「我非常肯定、也很喜歡郭董。」邱隨後說「市長您的貢獻不亞於郭董。」侯友宜則回，每個人扮演的角色不一樣。

國民黨主席朱立倫昨指會推出最強的總統人選，議員也紛紛要侯表態，並對新北市民說出想說的話；侯友宜表示，「不論在哪個位置，都會念茲在茲讓新北市進步。」為了新北市，他工作13年，跟議員、市民有很深感情，能夠為新北市做大事、也做大市，大家要一起共同打拚。

侯友宜 民進黨 警察

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