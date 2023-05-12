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朱立倫：下周推最強總統候選人 郭侯一定挺徵召人選

台灣新聞組／台北12日電
新北市長侯友宜（右二）與鴻海創辦人郭台銘（右三）12日一早出席板橋慈惠宮起駕遶境儀式 ，兩人牽手向在場人士致意。(記者潘俊宏／攝影)
新北市長侯友宜（右二）與鴻海創辦人郭台銘（右三）12日一早出席板橋慈惠宮起駕遶境儀式 ，兩人牽手向在場人士致意。(記者潘俊宏／攝影)

國民黨總統人選即將出爐，黨主席朱立倫昨天表示，「下周（17日）就會推出最強候選人」，不管是鴻海創辦人郭台銘還是新北市長侯友宜，大家都有共同的信心和決心，團結努力面對2024的選戰，「一定會支持國民黨最後徵召的候選人」。

朱立倫表示，他與侯友宜、郭台銘都保持密切的聯繫，侯友宜忙市政總質詢，郭台銘近期也忙活動。至於是否會再給侯友宜一周時間去跑選舉行程，朱立倫說，「下個星期是非常重要的，下個星期就會推出我們最強的候選人」。

朱立倫說，不管是郭台銘或侯友宜，大家都有共同的信心決心，一定要團結努力共同面對2024的選戰，一定會支持最後徵召的候選人。朱強調，不會相信任何見縫插針或想要破壞團結的事，任何破壞團結的事情，大家也都不要做，最後一定能團結勝選。

民眾黨主席柯文哲辦公室發言人陳智菡日前表示，柯文哲99.9%會參選到底。柯辦的表態是否代表非綠整合破局，朱立倫說，任何只要還有0.01%的機會，國民黨都會全力以赴。

郭台銘昨出席陸軍官校黃埔建軍大會，被問及明日板橋造勢有誰會出席，郭說他是板橋媽祖廟生的，當初選5月12日禮拜五，沒想到當天竟也是農曆媽祖生，是天意也是巧合。當天他媽媽會到現場，還有很多同學、鄰居一起為媽祖慶生，並為這次初選做一個收尾。

媒體追問，是否複製韓國瑜路線，搶攻地方派系及深藍選票？郭認為，勝選不管哪一個路線，哪一個系，自己也到台南造勢、參訪，到高雄、屏東，都是民進黨執政的縣市，他從艱困的選區做起，認為若艱困選區獲得一定支持，回來到舒適圈會比較順利，自己做事原則先苦後甘，難的打下來就會越來越順利。

聯電榮譽副董事長宣明智日前作東幫郭台銘邀請國民黨立委餐敘，16日將再邀國民黨中常委在台北喜來登飯店餐敘。據了解，幾乎所有中常委都已收到邀請，但不少人未確定是否出席。

郭台銘 國民黨 侯友宜

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