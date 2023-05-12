郭台銘、侯友宜慈惠宮首同框 微笑握手都稱被媽祖保佑

新北市長侯友宜12日到板橋慈惠宮參拜。(記者江婉儀／攝影)

今日是農曆3月23日天上聖母聖誕，板橋慈惠宮依年例恭請媽祖巡安遶境板橋市區。鴻海集團創辦人郭台銘 及新北市長侯友宜 先後到慈惠宮參拜，共同點起馬炮恭請媽祖起駕。此次也是郭台銘宣布爭取國民黨總統候選人代表後，2人首次同台。

郭台銘6點50分抵達慈惠宮，先向媽祖拈香參拜，在廟宇人員陪同下參與媽祖起駕儀式後再致詞，結束後約7點10分回慈惠宮休息室等待，侯友宜7點半準時抵達，先參拜、捐贈香油錢，侯友宜結束致詞後，郭台銘從廟裡走出來與侯友宜握手致意，共同點燃起馬炮，兩人在鏡頭前手牽著手笑容滿面。郭侯2人寒暄一下後，侯友宜先行離場，郭台銘繼續留在慈惠宮，後續搭乘戰車開始遶境活動。

郭台銘表示，他在媽祖宮裡面出生，跟他弟弟一樣，從板橋國中畢業，他在這邊出生長大，這是他的根、他的源，是生他、養他、育他的天上聖母的聖地。

郭台銘表示，今天適逢聖母千秋聖誕，他小時候每一年都參加這個祭拜，今天能夠回到，正好是聖母聖誕，能夠回來參加這個媽祖宮遶境活動起架典禮，感到非常很榮幸，希望活動順利圓滿，希望媽祖能夠帶給兩岸和平，帶給台灣經濟繁榮，帶給台灣未來新世代、新和平跡象，這是他祈求、所願望的。

侯友宜表示，3月23日是媽祖生日，他每年在媽祖生日的時候，都會來到板橋慈惠宮來點起馬炮，他出生在嘉義朴子配天宮旁邊，每天都在廟口前面玩，媽祖看他長大，媽祖保佑他長大的地方，自己來到北部奮鬥，媽祖的心疼惜每一個人，所以要用這種心情 ，大家一起團結一起走。