王見王 郭台銘、侯友宜「合體」點起馬炮 雙手緊握致意

新北市長侯友宜（右二）與鴻海創辦人郭台銘（左）12日出席板橋慈惠宮起駕遶境儀式 ，兩人牽手向在場人士致意。（記者潘俊宏／攝影） 新北市長侯友宜、鴻海創辦人郭台銘兩一早出席板橋慈惠宮起駕遶境儀式 ，兩人隨著主委一起點燃起駕的起馬炮，轟然一聲巨響、煙霧瀰漫，兩人隨眾人一起摀著耳朵，隨後開心握手寒暄致意。 新北市長侯友宜（右）與鴻海創辦人郭台銘（左）12日出席板橋慈惠宮起駕遶境儀式 ，兩人相互致意。（記者潘俊宏／攝影） 新北市長侯友宜（右）與鴻海創辦人郭台銘（左）12日出席板橋慈惠宮起駕遶境儀式 ，兩人一起點燃起馬炮。（記者潘俊宏／攝影） 郭台銘不到7時就進香參拜，開心表示這是他從小生長的地方，隨後扶著媽祖神像上轎。隨後侯友宜到場，向在場人士致意，同樣進香參拜，感謝慈惠宮在疫情期間幫助扶助弱勢。點燃起馬炮時，郭台銘現身，趨前向侯友宜致意，侯貼心提醒郭台銘聲音很大、要摀著耳朵，兩人也一起手牽手向在場人士致意。 新北市長侯友宜（右二）與鴻海創辦人郭台銘（右四）12日出席板橋慈惠宮起駕遶境儀式 ，兩人一起點燃起馬炮。（記者潘俊宏／攝影） 新北市長侯友宜（右）與鴻海創辦人郭台銘（左）12日出席板橋慈惠宮起駕遶境儀式 ，兩人一起點燃起馬炮後開心握手。（記者潘俊宏／攝影） 郭台銘 侯友宜 疫情 上一則 紐時：工程人才短缺 台積電維繫優勢面臨挑戰
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