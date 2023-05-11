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陳建仁內閣100天 藍批無情、軟弱、擺爛

台灣新聞組／台北11日電
行政院長陳建仁（左）上任滿100天，他出席金馨獎頒獎典禮，頒獎給基隆市政府社會處處長楊玉欣（右），特別蹲下以高跪姿合影。(記者林澔一／攝影)
行政院長陳建仁（左）上任滿100天，他出席金馨獎頒獎典禮，頒獎給基隆市政府社會處處長楊玉欣（右），特別蹲下以高跪姿合影。(記者林澔一／攝影)

行政院長陳建仁上任滿100天；國民黨立法院黨團昨天批評，號稱溫暖、堅韌的內閣，面對青年低薪冷眼對待，勞保財務黑洞快速惡化，對少子化問題更是毫無作為，「整個內閣都在擺爛」，「掉漆內閣」把爛攤子留給下一任政府。

國民黨主席朱立倫表示，陳內閣幾乎換湯不換藥，上任百日以來不但沒有溫暖，還非常無情；沒有堅韌，是軟弱無能。他批評，陳內閣主政下，詐騙案件層出不窮，不斷丟失邦交國，最近還有4000多名年輕人退出志願役，結果執政當局要把警察變成第二陸軍，把海巡變成第二海軍，要全民皆兵。

國民黨立委吳怡玎批評，陳建仁和行政院副院長鄭文燦上任後，發布施政重點，落實轉型正義竟比打擊詐騙、掃蕩毒品、健全房市與租賃制度更重要。國民黨立委謝衣鳳則說，台灣首季GDP負成長，為-3.02％，創14年新低，陳內閣做不到「保二」，就等國民黨重回執政。

民眾黨團昨也批評政府推動青年就業方案成效不佳，只會大撒幣，呼籲中央盤點人力需求與經濟結構，妥善規畫產學合作，並擬定中長期規畫，研擬最低工資法，從結構上改善青年低薪。

台灣民意基金會董事長游盈隆則示警，一個安靜無聲的內閣並不是好現象，因為這表示內閣沒有讓人民看得見的作為，更別說讓人民興奮的改革；沒有重大政策的推動，恐失去執政的主場優勢，長期下來，政府弱勢將成人民刻板印象，尤其在總統大選年，勢必不利同黨總統侯選人，後果堪慮。

游盈隆表示，從「蔡蘇體制」到「蔡陳體制」，前者像超跑車，強到會暴衝，後者像國產車，爬坡力明顯不足，但馬上就要面對2024年大選，將不利同黨總統候選人。

陳內閣100天 大事及爭議 製表／鄭媁、侯俐安
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國民黨 詐騙 警察

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