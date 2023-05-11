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國民黨智庫公布最新民調 蔡英文不滿意度高於滿意度

台灣新聞組／台北11日電
國民黨國政基金會發布「520蔡政府施政總體檢」民調，身兼國政基金會董事長的國民黨主席朱立倫痛批政府擺爛。(記者胡經周／攝影)
國民黨國政基金會發布「520蔡政府施政總體檢」民調，身兼國政基金會董事長的國民黨主席朱立倫痛批政府擺爛。(記者胡經周／攝影)

國民黨國政基金會台北時間11日舉行「520蔡政府施政總體檢」民調發布會，身兼國政基金會董事長的國民黨主席朱立倫表示，民眾對經濟、兩岸、物價、能源、治安都相當不滿，台灣現在已經是低薪之島，是過勞之島，大家都深有所感，台灣又是高物價通膨之島，買不到該買的東西，而政府都在擺爛，這樣的無能政府如何受到人民的支持；另外朱立倫也痛批治安敗壞，詐騙比比皆是，連高官都跟詐騙集團站在一起，這樣民眾的感受自然就會反映在數據當中。

國民黨智庫今天公布最新民調，蔡英文的施政不滿意度為48.6%，高於滿意度42%，行政院長陳建仁的不滿意度為34.9%、滿意度43.2%；此外，有55.8%的民眾認為2024年台灣將會政黨輪替。

國民黨智庫公布多項民調結果，包括有73.1%的民眾認為兩岸關係變差，57.3%的人擔心兩岸會發生衝突；60.7%民眾認為治安變差，以及63.8%民眾認為空氣變差、59.5%民眾擔心領不到勞保基金。

而對於國民黨總統參選人徵召，媒體問朱立倫是否會在5月17日前找兩位主要候選人聊天，朱立倫表示，與兩人保持密切聯繫，侯友宜正在市政總質詢，至於郭台銘則在舉辦重要活動。朱立倫表示「下禮拜非常重要，會推出我們的總統候選人」。

國民黨國政基金會發布「520蔡政府施政總體檢」民調，出席的國民黨主席朱立倫（左二...
國民黨國政基金會發布「520蔡政府施政總體檢」民調，出席的國民黨主席朱立倫（左二）、國政基金會執行長柯志恩（右二）等一起高喊「撥爛反正，重返執政」。(記者胡經周／攝影)
國民黨國政基金會發布「520蔡政府施政總體檢」民調，身兼國政基金會董事長的國民黨...
國民黨國政基金會發布「520蔡政府施政總體檢」民調，身兼國政基金會董事長的國民黨主席朱立倫痛批政府擺爛。(記者胡經周／攝影)

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