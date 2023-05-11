郭台銘還是侯友宜？朱立倫：下周就會推出最強候選人

國民黨主席朱立倫。(記者劉宛琳／攝影)

國民黨 主席朱立倫台北時間11日表示，國民黨下周5月17日就會推出最強候選人。不管是鴻海創辦人郭台銘 ，還是新北市長侯友宜，大家都有共同的信心和決心，團結努力共同面對2024年的選戰，一定會支持國民黨最後徵召的候選人。

對於郭台銘近期公布BNT採購爭議，朱立倫表示，民眾感受最深刻的時候，就是民眾需要疫苗 遇危難的時候，政府拖，不讓民間機購買疫苗，還來擋疫苗。今天郭台銘提出來，衛福部或執政當局只有謙卑面對，不是在這邊推，甚至是帶風向，這樣政治操作，不會被民眾認同，唯有鄭重的道歉，才對得起受害的民眾。

朱立倫說，大家都有共同的信心和決心，一定要團結努力共同面對2024年的選戰，一定會支持最後徵召的候選人，這是不斷的宣示。國民黨也不會相信任何見縫插針，任何破壞團結的事情都不要做，最後一定團結勝選。

是否會找郭侯兩人會面，朱立倫表示，他都保持密切聯繫，侯友宜忙市政總質詢，郭台銘近期也忙活動，我們下周就會推出我們最強的候選人。

新北市議員戴瑋姍質詢時，表示朱立倫剛剛鬆口5月17日推最強候選人，希望知道接下來新北市府的市長代理人是誰？會請假還是辭職？大家擔心會沒有市長，因為現在有市長就槍林彈雨，若之後沒有，黑道會不會更猖獗。

侯友宜強調，「我是新北市長，我沒有所謂的如果，大家一起努力為新北做更多事」，他會全力壓制犯罪，請大家安心。