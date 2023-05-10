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上任100天 陳建仁：努力讓人民對民進黨延續執政有信心

記者鄭媁／台北即時報導
台行政院長陳建仁上任100天，今晚透過臉書影片闡述心境。圖／擷自陳建仁臉書
台行政院長陳建仁上任100天，今晚透過臉書影片闡述心境。圖／擷自陳建仁臉書

台行政院長陳建仁上任100天，今晚透過臉書影片闡述心境，並表示，在蔡英文總統任期最後一年，他要把台灣打造成一個更堅韌永續的國家；並讚蔡英文總統有智慧、很勇敢，在執政團隊努力下，能國泰民安、對執政團隊有信心，他現在要盡的最大責任，就是努力讓人民對民進黨執政有信心，希望能有所延續。

陳建仁在臉書貼出近7分鐘影片，回憶蔡英文當時找他，希望他能擔任行政院長，當時他說民進黨人才濟濟，自己不算是最好的人選，學術研究一直是他的終生最愛，但總統說，這是她任期最後一年，需要有一個新氣象。

影片來源：youtube/陳建仁

陳建仁說，他一直認為，服務公職是「召叫」，是一個奉獻服務的使命，所以他考慮很久，後來還是答應了。當看到家庭一家4口3人在家裡死亡，沒有人能提早救助，他內心很疼痛不捨，在教堂祈禱時，一句話一直在他心中繞著不散「凡你們為我這些最小兄弟中的一個所做的，就是為我做的。」對弱勢提供照顧時，沒法對最小的兄弟提供服務，就不是一個完美的社會，所以他一直把照顧弱勢、鰥寡孤獨廢疾者當作未來要當院長時很重要的工作。

陳建仁表示，擔任院長後他發現，行政院需要很多的溝通協調，以缺蛋為例，政府要國外採購沒那麼簡單，剛開始要求農委會一個月採購6000萬顆雞蛋時，他們也是第一次接到這個任務，後來外交部、經濟部、財政部、交通部都來幫忙，如何在短時間內供應足夠雞蛋，實際上就是行政院的工作，讓各部會各盡所值，且在最快時間內達到目標。

陳建仁提到，缺水也是很嚴峻挑戰，2016年起政府展開前瞻基礎建設，在石門水庫上游蓋清淤隧道，在2小時內可清運1.6萬輛卡車的淤泥量，他去看的時候也嚇一跳，台灣有這樣的水利工程能力，且所有設備、設計都是台灣本土能力。

他說，最近的乾旱情形比起2021年來嚴重，可是水庫還有足夠容量，沒有一個地區是分區限水使用，相信外國專家來到台灣，一定會讚嘆台灣抗旱的努力要引為楷模，這就是政府要努力的地方。

被問到這100天以來印象最深刻的事，陳建仁說，在立法院他盡可能不要有衝突的情況，但有時候面臨到一些不真實的事情、完全違背事實時、需要站出來對抗極權威脅、文攻武嚇時，他們當然要挺直腰桿跟他說不，「我們絕不屈服，」這是再怎麼溫柔也要堅持的自由民主道路，捍衛自己是很有必要的。

至於執政最後一年行政團隊的施政重點，陳建仁說，這一年不是要結束蔡英文的任期，更重要是利用這一年時間，把台灣打造一個更堅韌永續的國家，要準備好未來最起碼4年該做的事，「不是7+1，而是1+4的工作。」

陳建仁說，為了高科技產業有更好發展，綠能永續，現在很多工作實際上，都是以2030、2050年能達標的目標來做，都是很負責任的做法。這是台灣人民的福氣，有這樣的領導者願意，不斷在她任內就要做到，讓未來還能更好。他也說，蔡英文有智慧、很勇敢，因為有她的堅持，很幸運和榮幸能襄助她，在這樣的執政團隊努力下，對執政團隊有信心、對民進黨執政有信心，希望能有所延續，這是他現在要盡的最大責任，也努力往這個方向進行。

蔡英文 民進黨 雞蛋

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