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郭台銘屏東造勢吸1.8萬人 高虹安避談挺郭或挺柯

台灣新聞組／台北10日電
鴻海創辦人郭台銘（中）在屏東造勢晚會，現場湧入萬人場面盛大，郭台銘表示希望民眾能給他一個機會為台灣服務。（記者劉學聖／攝影）
鴻海創辦人郭台銘（中）在屏東造勢晚會，現場湧入萬人場面盛大，郭台銘表示希望民眾能給他一個機會為台灣服務。（記者劉學聖／攝影）

鴻海創辦人郭台銘昨晚第二場造勢前進國境之南屏東，郭同樣採大進場展現人氣，200公尺走30分鐘登上舞台，現場高喊「支持郭台銘，台灣一定贏」，郭台銘致詞大聲疾呼，「若對我有信心，把台灣未來交給我」，到場人數突破1萬8000人。

國民黨籍議長周典論、女兒屏東市長周佳琪，全程陪同郭台銘，周典論說，他上周和郭首次見面，兩人一見如故，被他無私奉獻精神感動，敲定幫他造勢。昨晚造勢大會藍營、泛藍總動員，無黨副議長盧文瑞、潮州鎮長周品全等，近20名藍營及泛藍縣議員、鄉鎮長都力挺。

郭台銘昨晚不再全程用「破台語」博感情，致詞切換國語、閩南語夾雜。郭台銘說，屏東就像台灣的根，他有信心能打造屏東2.0，屏東物產豐饒，芒果、石斑魚都是一流，屏東的美贏過印尼峇里島。屏東要電有核三廠，要水有牡丹水庫。郭還提到，他在美國負責AI大數據的人才來自屏東，屏東培育很多人才。

郭台銘提到，他在慈鳳宮媽祖廟參拜，有婦人拉著他的手說「台灣不要戰爭」，他聽了感慨萬千，加深他想守護台灣決心。郭說得情緒高昂，高呼「大家若對我有信心，把台灣未來交給我！」隨後全場高唱母親節應景歌曲，溫馨結尾。

昨晚郭致詞時間縮短為十分鐘，算是「見好就收」，避免失分，郭也沒再語出驚人、火花四射，訴求安定牌。對疫苗等問題也沒有回應。

訪新竹會高虹安 高避談挺郭或挺柯

此外，郭台銘昨還到新竹市政府，與市長高虹安會談約半小時，兩人罕見媒體前同框。對民眾黨主席柯文哲登記參選總統，郭台銘則爭取國民黨徵召，高虹安是否會覺兩難？她表示不會，兩名長輩都是很有智慧的前輩，不會讓她為難，也祝兩人能盡其所能爭取選民支持。

郭台銘昨先後拜會新竹市、縣議會，他說，最近感受到和平與戰爭的危機，若由他出面代表，「一定是有尊嚴的談判」。郭還說，不管大陸或美國，要講和平「大家覺得對方比較相信我，還是另一個黨派？」

郭台銘 國民黨 母親節

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