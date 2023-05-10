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被問中華民國涵蓋區 侯友宜：治權就在台澎金馬

記長張睿廷、張曼蘋、蔡晉宇／新北10日電
新北市長侯友宜（左二）9日列席市政總質詢，會議休息時，與民進黨議員溝通。（記者潘俊宏／攝影）
新北市長侯友宜（左二）9日列席市政總質詢，會議休息時，與民進黨議員溝通。（記者潘俊宏／攝影）

新北市長侯友宜是國民黨2024總統提名熱門人選，民進黨新北市議會黨團昨總質詢再猛攻兩岸論述，侯友宜前天依憲法表達「反台獨」，昨再說現階段中華民國的治權就在台澎金馬，「我守護的就是台澎金馬」，要團結、同心同力，「我會出來選舉目的就是這樣」。

民進黨市議員陳乃瑜率先開砲，問侯友宜訪新加坡是否跟中國大陸駐新加坡大使孫海燕密會？侯友宜嚴肅地說，最不能接受的就是用謊言汙衊別人成就自己，「去新加坡是扮演新北市長角色，請不要汙衊我」。

陳乃瑜還問「哪些行為被視為間諜？」「誰會把上面行為視為間諜？」「台灣該跟誰結盟？」等選擇題，並給A、B選項。侯友宜強調，中華民國有法治的權益，不是只有上述這些選項，「答案是C，這些題目是申論題，不是選擇題，議員題目要做好」。

民進黨發言人、市議員卓冠廷要求侯友宜再闡述一次杯子理論，侯回應，中華民國是我們的法定國號，是我們的國家，大家要在中華民國的國旗下凝聚一心，「但是我們保護的中華民國是台澎金馬，是台灣人民，兩者之間密不可分，中華民國是我們的國家、台灣包括台澎金馬是咱的厝。」

卓再問，杯子除了台灣，還有什麼地區？侯友宜立刻回「台澎金馬啊」。卓接著問，馬英九說中華民國包含台灣地區、大陸地區，和你的論述是否不一樣？侯說，尊重馬總統意見，現在中華民國的治權就是台澎金馬，按照中華民國憲法、兩岸人民關係條例來做事。

卓冠廷追問，國民黨前主席洪秀柱說中華民國涵蓋大陸地區，高雄市前市長韓國瑜說中華民國分為自由地區與大陸地區，侯市長的中華民國論述跟洪、韓、馬都不一樣？侯仍回尊重，卓高喊：「我問你一不一樣，你回尊重，天啊！」侯友宜說，「就像剛問我的A、B，我也可以回答C。」

民進黨市議員李宇翔質詢時，批侯友宜日前為退將許歷農慶生，指許是統派，被陸媒報導「祖國統一徵兆已現」，要求侯提出抗議；侯表示許歷農曾經保護中華民國，他很尊重，不需要用意識形態分裂，並笑回「你真的很會連連看，你的中國史是這樣研究的喔？」

市議員林裔綺拋出「港版國安法」，問對香港的看法、是否支持「一國兩制」？侯友宜回，看到香港也想起台灣面臨很多的挑戰，「我反對一國兩制，這個態度不變，我很清楚」。

市議員陳啟能質詢，共軍不斷侵擾，是否贊成中央編列預算購買武器？侯友宜說，「買武器也要按照我們需求來買，我們一定要提高自我防衛能力」，中央有責任把國防策略對全國人民說清楚。

侯友宜在新北市議會明確表達「反對一國兩制」。民進黨發言人林楚茵昨天表示，中國國家主席習近平在2019年初已經定調，九二共識就是一國兩制，侯友宜的兩岸立場和主張仍是避重就輕，繞過前總統馬英九，刻意迴避九二共識；但到底認不認同馬英九的主張，侯友宜應該清楚表態。她也請問侯友宜，是否能鼓起勇氣也對中共表態，說國民黨反對中國單方面定義的「九二共識」？

侯友宜 中華民國 民進黨

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