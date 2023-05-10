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新聞眼／綠議員挖洞 侯友宜能繞過九二共識？

記者 張睿廷、張曼蘋
新北市長侯友宜9日在議會表示，他堅定反對一國兩制與台獨，一生為保護中華民國努力。（記者潘俊宏／攝影）
新北市長侯友宜9日在議會表示，他堅定反對一國兩制與台獨，一生為保護中華民國努力。（記者潘俊宏／攝影）

新北市長侯友宜9日再提「現實版」兩岸論述，依憲法「反台獨」、依治權談「中華民國就是台澎金馬」，這與民進黨的台獨路線、國民黨大老提的九二共識有所區隔；侯友宜欲重新擦亮「中華民國」品牌，也繞過每逢選舉就被綠營不斷消費的九二共識。

民進黨2011年提出「台灣共識」盼取代九二共識，一個中國、各自表述的九二共識，也被綠營貼上「親中」標籤；近年來部分藍營人士則期盼拋出新的兩岸論述，爭取選民認同，重返執政。

綠營9日輪番對侯友宜的兩岸論述猛攻，侯友宜繼「反對台獨」、「反對一國兩制」，再拋出治權就是「台澎金馬」，即便綠營不斷「挖洞」，要侯說出跟國民黨大老論述不同，侯友宜仍堅定要從「現實面」、「現況」談，試圖要跨過藍綠爭論不休的路線。

對照民進黨總統參選人賴清德兩岸論述一改再改；侯則是以和平降衝突、務實交流為基礎，不僅未選擇升高兩岸對立，論述也比賴更加直接。侯友宜在被徵召前先提出的中華民國論，其實也間接表明「不親中、不賣台、不親獨」，不僅中華民國是陸方近年最低底線，民進黨也難以說出「我們不是中華民國」，侯友宜昨甚至多次反酸「謝謝你們講這麼多次中華民國」，綠營議員難以施展拳腳，想扣紅帽都扣不下去。

不過，侯友宜若真正要「擺脫」九二共識，黨內大老是否會認同？深藍選民是否埋單？基層是否反彈？而綠營總質詢侯友宜的「深水區」也還有三天，且看侯友宜能否拋出更多跳脫藍綠格局的論述。

侯友宜 中華民國 民進黨

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