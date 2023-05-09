林智堅得意政績 納骨塔遇雨積水 竹市府將體檢有無疏失

新竹市前市長林智堅（右二）去年拍照貼臉書宣傳「永恆之丘」。(取材自林智堅臉書)

新竹市「永恆之丘」納骨塔去年底完工，已開放民眾抽籤選位，但上月一場大雨，卻造成許多區域積水；新竹市長高虹安昨天舉行記者會指出，永恆之丘自然引入日光與風的半開放式設計導致雨水侵入並造成積水，市府除積極改善，也將請專家體檢釐清是否有疏失。

這是繼耗資近12億元（台幣，下同，約3900萬美元）的新竹市立棒球場被發現問題重重後，另一個前市長林智堅 引以為傲的工程被發現有缺失。

永恆之丘2019年4月8日開工，去年12月25日完工，總經費5億490萬元。林智堅去年6月23日在臉書發文稱，設計改變城市也改變生活方式，過去納骨塔給人距離感、恐懼感，永恆之丘給逝者有光有四季的家，也給生者一個想念的公共空間……永恆之丘清水模設計、是全台唯一有天井的納骨塔……曾獲設計界奧斯卡 「德國 紅點設計獎」。

不過，高虹安昨舉行記者會指出，上月中旬新竹一場大雨，市府發現永恆之丘因設計上要自然引入日光與風，無需設置空調並減少照明耗能，但半開放式設計導致雨水侵入造成積水，其中5樓櫃位區域、2樓南側區域、祭祀空間前區域約6000個塔位、4000個祖先牌位受風雨影響。

高虹安說，前市府去年曾動用預備金1730萬元改善，項目包括2樓祖先牌位區增設鋁門窗、2樓人行動線增設遮雨屋簷、5樓增設百葉格柵、天井加蓋透明玻璃，但改善效果未如預期，風雨問題並未徹底解決。

高虹安表示，施工廠商完全照圖施工，雨水問題並非施工瑕疵，而是設計未充分考量新竹風雨所致，因設計圖說已於2018年經市府核可，是否有疏失，後續將持續釐清，市府將分短、中、長期方式改善。