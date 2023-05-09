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觀察站／侯有備而來 綠問不倒反抬聲勢

記者 張睿廷、劉懿萱
新北市長侯友宜8日在市政總質詢中，就兩岸、總統選舉及核廢料議題與民進黨市議員進行攻防。(記者侯永全／攝影)
新北市長侯友宜8日在市政總質詢中，就兩岸、總統選舉及核廢料議題與民進黨市議員進行攻防。(記者侯永全／攝影)

新北市長侯友宜的國民黨總統初選期末考在議會登場，民進黨團猛攻兩岸政策，侯一改過去模稜兩可態度，以「反對台獨」、「反對一國兩制」直球對決，大出綠營意料之外。對比先前侯只能「你說你說」迂迴作答，這次記取教訓，有備而來，民進黨若久攻不下，壓力將轉移到民進黨總統參選人賴清德身上。

民進黨團英系、正國會、湧言會市議員昨輪番上陣，將兩岸、能源、軍購、外交等國政議題全搬上檯面，一時新北市議會成了「立法院」，過程激烈，侯數次動怒，砲火最猛烈的新潮流議員將接棒登場，盛況可期。

侯友宜8日清楚確立兩岸論述大方向，就是以中華民國為基底，與對岸維持友善關係，以和平為目標，否定台獨、反對一國兩制，侯嘗試爭取台灣選民最大公約數戰略也更加明顯。

侯友宜以往面對國政題目常實問虛答，然而8日答詢一反常態，清楚表達「反對台獨」、「反對一國兩制」立場，遇民進黨議員刻意引導他走向和蔡英文總統論述相同的「中華民國台灣」時，侯馬上警覺以「中華民國」回應，絕不輕易落入綠營預設的「台灣」陷阱，又進而將中華民國和台灣以國家和厝連結，呈現杯子理論中的一體兩面。

在「侯侯做代誌」已成侯友宜代名詞後，外界普遍認為侯友宜對敏感議題多會含糊帶過，但他在關鍵的國家認同清楚表述自己想法，與深藍統或深綠獨明顯區隔，固然容易得到中間選民的認同，卻也因為招致藍綠對手的質疑，造成票源流失，侯既然無可迴避，何時、如何端菜成為他選戰重要考量，新北市議會的試煉反而是另一種起手式。

國民黨初選將近，侯友宜逐漸站穩腳步，球來就打，不再頻頻擦棒；綠營想乘機替黨中央「教訓」侯友宜，卻忽略全台都聚焦侯和綠營議場攻防，攻不下反助長侯陣營士氣。

侯友宜 民進黨 中華民國

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