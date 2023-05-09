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傳9月將抽腿改與藍合作？ 柯文哲嗆：來賭吞曲棍球

記者歐陽良盈╱台北9日電
民眾黨主席柯文哲(中)8日在台北市前副市長黃珊珊(右)、民眾黨秘書長周台竹(左)陪同下，登記參選總統。(記者胡經周／攝影)
民眾黨主席柯文哲(中)8日在台北市前副市長黃珊珊(右)、民眾黨秘書長周台竹(左)陪同下，登記參選總統。(記者胡經周／攝影)

民眾黨主席柯文哲昨天上午到中央黨部登記2024民眾黨總統提名，被問到「藍白合」議題，他說「若理念價值不相容，要怎麼合作？」外界關注柯競選總統的副手人選，他表示，副手人選要向天下徵才。柯辦發言人陳智菡表示，民眾黨中央委員會17日將正式宣布總統提名人選。

柯文哲登記民眾黨總統提名，此舉是否意味「藍白合」破局？柯表示，政治固然有世俗的一面，也有理想的一面；民眾黨會團結一切可團結的力量，但不是流於密室政治的權力分配，如果是這樣，老百姓也不會支持。柯文哲認為藍白合應該是理念價值的結合，而不是權力分配。

媒體問柯，傳言他9月可能抽腿與國民黨合作，爭取立院龍頭當立法院長？柯文哲回應，他有看到台北市議員王世堅的言論；柯反嗆：「要賭就賭大一點，賭吞曲棍球怎麼樣？」還說王世堅不要每次隨便講一講就跑掉。

媒體追問，何時會推出國政白皮書，是否會喊出「大國等距」？柯文哲表示，他已通令全黨不要使用大國等距的名詞，因為容易產生誤解，政治口號應讓老百姓容易理解。

對於民進黨總統參選人賴清德的兩岸論述，將從「抗中保台」變成「反共不反中」，柯表示，他長期被某政黨側翼抹黑是檳榔、叉燒包、西瓜、紅心芭樂，但現在賴清德講的每一句話，他以前都講過，「賴清德也變成中共同路人」。

柯文哲昨天登記2024民眾黨總統提名，對於未來「藍白合」是否還有機會？國民黨主席朱立倫受訪，再度表達團結的目標。

柯文哲 提名 賴清德

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