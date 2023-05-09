我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／湖人險勝聽牌 奇兵華克第4節狂砍15分、浪花兄弟失準

與張庭同涉案 陶虹、徐崢被傳1.2億資產遭美凍結 他發聲了

黑白集／從木馬屠城到不反中 賴清德先整合自己吧

黑白集
副總統賴清德。(本報資料照片)
副總統賴清德。(本報資料照片)

面對兩岸衝突危機，賴清德備戰總統大選，擬將兩岸論述聚焦「反共不反中」。若真能落實倒也是好事，但徵諸賴清德多年來發言，這個髮夾彎有多少可信度，恐是個大大問號。

賴清德過去對兩岸議題，一向是「語不驚人死不休」。說兩岸直航有「木馬屠城」之虞，是他擔任立委時所說。但當選台南市長後為爭取兩岸航點，他極力辯稱自己不反對直航，甚至提出「親中愛台」之說。搖擺之大，令人嘖嘖稱奇。

2019年，賴清德欲挑戰蔡英文爭取民進黨總統提名，「親中愛台」遭綠營質疑，他又高速迴轉，說「制定新憲時機已到」。理由之一，是這部憲法「在中國制定，有大中國思想，影響台灣團結和進步」。要說這不是「反中」，其誰能信？

賴清德曾自稱是「務實台獨工作者」，說法也一再游移，真的很「務實」。他對中國，究竟是「抗而不反」，還是「反而不抗」；或是「不反不抗」，抑或「既抗且反」，越說越模糊。唯一確定的是，「反共不反中」不會是終極版本，哪天再度改口，也不讓人意外。

民進黨總統提名已定於一尊，但兩岸主張是否「蔡規賴隨」，又將「隨」到甚麼地步，至今仍是未知數。最麻煩的，倒不是如何整合民進黨內部主張，而是賴清德如何整合他自己，才不會自我矛盾吧！

賴清德 民進黨 提名

上一則

北港媽出巡 炸轎犁炮震翻天 真人藝閣44座 隊伍逾5公里

下一則

觀察站／侯有備而來 綠問不倒反抬聲勢

延伸閱讀

數位身分證中止 10億公帑恐全民埋單 在野黨究責

數位身分證中止 10億公帑恐全民埋單 在野黨究責
民眾黨總統初選 柯文哲登記參選

民眾黨總統初選 柯文哲登記參選
新聞評稐／憶苦思甜？賴清德的青年選票危機

新聞評稐／憶苦思甜？賴清德的青年選票危機
灣區信賴台灣之友會成立 盼在海外為台發聲

灣區信賴台灣之友會成立 盼在海外為台發聲

熱門新聞

鋼鐵媽陳嘉齡照顧腦麻兒小比近20年，曾接獲詐騙集團來電謊稱綁架，讓她覺得很無言又好笑。圖／翻攝自臉書「小比跑旅雜記」

台灣鋼鐵媽照顧腦麻兒20年 詐團騙不下去…丟下這句話

2023-05-01 13:36
來自澳洲的淡江大學交換學生肖雷（Alex Shorey），上月初疑似因誤食老鼠藥中毒，送醫後一度命危，目前已返澳接受治療。 圖／翻攝畫面

不願讓他離台？澳洲交換生中毒 女密友坦承買老鼠藥

2023-05-05 14:57
星宇航空昨日本航班接連出狀況，甚至造成旅客在航廈過夜。（翻攝自PTT）

星宇航空遇怪風 讓旅客睡航廈「滿地睡袋」畫面曝光

2023-05-06 20:06
連男引誘少女拍裸照，又偷拍性交影片，遭判4年4月徒刑。圖／本報資料照片

他引誘小女友拍裸照、偷拍性愛過程還po推特 判了

2023-05-02 18:31
郭台銘。（記者曾學仁／攝影）

郭台銘批林書豪「回台打球沒唱國歌」網友：美國國歌？

2023-05-04 14:17
田姓女子帶著幼子私會周姓男子，大膽提議車震，兒子就放前座自己玩遊戲，結果夫妻關係以離婚收場，還被法院判賠前夫50萬元（示意圖，與事件人物無關）。（記者陳俊智／攝影）

已婚婦私會情郎車震 大膽提議：把兒丟前座 讓他自己玩

2023-05-03 02:27

超人氣

更多 >
氣炸鍋好用 但注意兩健康風險

氣炸鍋好用 但注意兩健康風險
你搭機脫鞋嗎？空姐說別這樣做 理由超噁心

你搭機脫鞋嗎？空姐說別這樣做 理由超噁心
杜克大學中國博士後涉兒童色情 保釋金800萬可判110年

杜克大學中國博士後涉兒童色情 保釋金800萬可判110年
德州商場槍案 韓裔1家4口3死 剩6歲童獨活

德州商場槍案 韓裔1家4口3死 剩6歲童獨活
性愛激戰片外流被退伍 台灣前女軍官進軍成人平台

性愛激戰片外流被退伍 台灣前女軍官進軍成人平台