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爭國民黨總統提名 郭台銘拚全台造勢 侯友宜闢議會戰場

記者張睿廷、鄭媁、林銘翰／新北8日電
新北市長侯友宜8日到新北市議會備詢，民進黨議員將輪番登場質詢，主攻侯的兩岸、國際觀。圖為侯友宜（右）日前備詢情形。（本報資料照片）
新北市長侯友宜8日到新北市議會備詢，民進黨議員將輪番登場質詢，主攻侯的兩岸、國際觀。圖為侯友宜（右）日前備詢情形。（本報資料照片）

鴻海創辦人郭台銘在全台造勢，新北市長侯友宜另在新北市議會闢新戰場，民進黨正國會、湧言會、新潮流和蘇系重砲手今起將輪番登場質詢，主攻侯的兩岸、國際觀；侯將以中華民國論述與民進黨團直球對決。

侯友宜4月先出訪新加坡，再配合議會國民黨團變更總質詢期程，並與國民黨議員合作，在議會闡述國政，另闢大選新舞台，在黨籍議員搭配下揮灑自如。新北一名藍營立委分析，4月是分水嶺，黨內未宣布徵召時程，郭台銘又表態參選，使侯民調波動，但侯的基本盤夠穩，徵召時程明朗化後，侯逐漸提升發言高度，民調有回升趨勢。

隨著國民黨團質詢結束，民進黨團登場，上周英系議員已見火力，今起正國會、湧言會議員紛紛登場，後天和民進黨總統參選人賴清德關係密切的新潮流、蘇系議員將上場質詢，各重砲手磨刀霍霍。

今天民進黨議員質詢重點預計圍繞在國政議題，包括兩岸關係、中共軍機繞台等。民進黨新北市議員、黨團前總召陳啟能指出，侯友宜若當選總統是否有能力維持現有外交狀態，甚至發揚光大？侯也應說明成為總統後會不會懼怕中國壓力，不敢加入國際民間組織或要求加入聯合國？

陳啟能還說，前總統馬英九說，中華民國分成兩個部分，一個是台灣地區，一個是大陸地區，都是中國，侯友宜應回應是否認同，也要說清楚自己的中華民國論述到底是什麼。

親侯人士透露，侯友宜對兩岸、國際議題一直有自己的想法和信念，以往「不在其位、不謀其政」才鮮少談及，現在侯已是黨主席朱立倫口中的國民黨總統「主要參選人」，未來會有更多論述，這是漸進過程，不必擔心。另外，現在是侯友宜可能選總統，不是馬英九，侯的兩岸議題都是以中華民國為基底來討論，論述在憲法規範相當清楚，民進黨攻得不好，會為侯加分。

侯友宜近日陸續出手協調國民黨立委初選，被綠營說是「喬王」。立法院前院長王金平昨天受訪表示，以前有人說他是喬王，現在有人已經頂替，「我很高興，頭銜、尊稱就奉獻給侯市長。」他也直呼，幫忙國民黨整合，讓立委選舉單純化，大家更團結合作，這是好事。

至於若未來侯友宜表態，是否會支持？王金平說，快到提名階段，現在表態也沒意義，再一周差不多就知道；他對任何國民黨提名的人都有信心。

侯友宜尚未表態爭取國民黨總統提名，近期已出手協調新北市及台北市士北區、港湖區立委黨內初選。民進黨立委吳思瑤昨酸，原來「侯侯做代誌」是變成「侯侯喬代誌」。

侯友宜 國民黨 民進黨

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