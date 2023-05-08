我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「撞死了一隻羊」藏族知名導演萬瑪才旦逝世 享年53歲

金山房價跌幅冠灣區 專家樂觀：預測春季反彈

新聞評稐／憶苦思甜？賴清德的青年選票危機

聯合報社論
民進黨主席賴清德（中）7日出席民進黨舉辦慶祝母親節活動「三明治新世代」親子園遊會，與園區攤位互動交流，試吃親手製作的棉花糖。（記者林伯東／攝影）
民進黨主席賴清德（中）7日出席民進黨舉辦慶祝母親節活動「三明治新世代」親子園遊會，與園區攤位互動交流，試吃親手製作的棉花糖。（記者林伯東／攝影）

為了搶攻年輕選票，民進黨主席賴清德開設YT頻道，推出《看見，賴清德》系列影片，首部曲憶苦思甜說從前。與此同時，行政院動員11個部會，投下160億元（台幣，下同，約5.2億美元），計畫在四年後讓青年均薪達到4.2萬元，以搶救青年低薪危機。民進黨黨政一體，有計畫地爭取年輕選票回籠，然而畫大餅政策虛幻不實，會讓賴清德對年輕選票的召喚更感艱辛。

理由很簡單，勞動部推動了四年的投資青年就業方案，去年15至29歲青年失業率8.38%，是2009年金融海嘯以來最低水準，但為整體國人失業率兩倍以上；而15至24歲青年勞動參與率更低於OECD國家平均十個百分點。也就是說，年輕人除了受教育年限較長外，失業狀況和就業參與都不理想，青年工作難求也變成嚴重社會問題。

勞動部怪罪七成青年選擇投入服務業，是影響青年低薪和職涯發展的因素；蔡政府的解決之道，是增加特定學門招生名額，鼓勵青年投向資通等高薪產業。解方看似成理，恐怕是官樣文章，並將衝擊國家長期的人才培育與社會發展均衡。其實解決青年低薪就業問題的根本，不在產出多少工程師，而在創造更多元的就業機會與發展。以資通產業的資本與專技門檻之高，能聘多少人？要用稀缺的高薪行業，解決普遍的青年低薪問題，根本是畫錯重點，緣木求魚。

蔡英文總統連任時曾許下「四大青年政策」，要在「就學、居住、就業、創業」挺青年；其中除了撒幣減輕學貸做到外，其餘政策全部跳票，因此才要再畫大餅爭取年輕人。賴清德看到柯文哲的青年支持率高，短影音奏效，所以東施效顰開設官方影音頻道；但不易掀起共鳴，因而行政院要再撒幣。問題是，錢花得再多，青年們的困境無解，低薪更難解套，日子難過，還要年輕人仿效當年的「肚子扁扁，票投阿扁」，只怕是癡人說夢。

蔡英文四年前連任能搶下七成年輕選票，香港「反送中」是一大助力，「辣台妹」的塑造也有功勞。但形象包裝終究禁不起時間考驗，民進黨執政傲慢、口號勝過實質，根本無法解決民眾現實困境。一如防疫三年，蔡政府政策屢屢失誤，卻不斷擴權並誇飾政府功勞，反而加深民眾的痛苦與厭惡感。這樣的施政風格，並未因內閣改組「蘇下陳上」而改變；只撒幣不辦事的作風，更會加深年輕選票對「討厭民進黨」感受。

更嚴重的是，兩岸僵局無解，台海情勢升高，蔡政府不得不延長青年役期，並配合美國「刺蝟防衛」要求，強化動員與民防準備。但民力動員必然勞民傷財，又因國家情勢難料，不但影響個人的生涯規畫與展望，也讓青年世代對未來充滿不確定感。這樣的困境，如何召喚年輕人拿出熱情來支持民進黨？這樣的局面，也絕非賴清德一句「信賴台灣」就能破解魔咒。年輕人已被「假辣妹」騙得日子越來越苦，怎會不想改變、怎會不想換人做做看？

2024總統大選，賴清德除了繼承蔡英文路線外，至今尚未拿出能讓年輕人看到未來希望的明確國家方向，遑論還要設法為民進黨執政不力的包袱解套。最近網路聲量，郭台銘、柯文哲較獲年輕人青睞，關鍵因素不在於他們的政策主張是否成熟，而是他們的直白創意，讓人對苦悶局面有改變的可能產生期望。賴清德的短影音把年輕人帶回從前，但年輕人盼望未來改變的心情將決定2024大選的結果；誰能改變台灣困局，誰就有選票，想問鼎大位者必須要提出答案。（轉載自聯合報社論）

賴清德 民進黨 就業

上一則

陳水扁北上「採訪」研討會？ 台中監獄：同意他參加

下一則

狠心爸連打嬰兒耳光 2童在旁嚇到不敢動

延伸閱讀

賴清德：侵略者的和平不是真和平

賴清德：侵略者的和平不是真和平
賴兩岸論述反共不反中 侯營：務實台獨式和平怎麼做

賴兩岸論述反共不反中 侯營：務實台獨式和平怎麼做
賴清德向中間靠攏 深綠反彈是隱憂

賴清德向中間靠攏 深綠反彈是隱憂
賴「反共不反中」新論述 藍諷：都只是騙術

賴「反共不反中」新論述 藍諷：都只是騙術

熱門新聞

鋼鐵媽陳嘉齡照顧腦麻兒小比近20年，曾接獲詐騙集團來電謊稱綁架，讓她覺得很無言又好笑。圖／翻攝自臉書「小比跑旅雜記」

台灣鋼鐵媽照顧腦麻兒20年 詐團騙不下去…丟下這句話

2023-05-01 13:36
來自澳洲的淡江大學交換學生肖雷（Alex Shorey），上月初疑似因誤食老鼠藥中毒，送醫後一度命危，目前已返澳接受治療。 圖／翻攝畫面

不願讓他離台？澳洲交換生中毒 女密友坦承買老鼠藥

2023-05-05 14:57
星宇航空昨日本航班接連出狀況，甚至造成旅客在航廈過夜。（翻攝自PTT）

星宇航空遇怪風 讓旅客睡航廈「滿地睡袋」畫面曝光

2023-05-06 20:06
連男引誘少女拍裸照，又偷拍性交影片，遭判4年4月徒刑。圖／本報資料照片

他引誘小女友拍裸照、偷拍性愛過程還po推特 判了

2023-05-02 18:31
郭台銘。（記者曾學仁／攝影）

郭台銘批林書豪「回台打球沒唱國歌」網友：美國國歌？

2023-05-04 14:17
田姓女子帶著幼子私會周姓男子，大膽提議車震，兒子就放前座自己玩遊戲，結果夫妻關係以離婚收場，還被法院判賠前夫50萬元（示意圖，與事件人物無關）。（記者陳俊智／攝影）

已婚婦私會情郎車震 大膽提議：把兒丟前座 讓他自己玩

2023-05-03 02:27

超人氣

更多 >
孟晚舟繼子治裝3萬美元 網酸：我用愛國心買華為 他買LV

孟晚舟繼子治裝3萬美元 網酸：我用愛國心買華為 他買LV
中國走線人／Michael陳：美國大兵說歡迎 我眼淚就下來了

中國走線人／Michael陳：美國大兵說歡迎 我眼淚就下來了
牙醫說早上起床後、晚上睡前才需刷牙的習慣錯了

牙醫說早上起床後、晚上睡前才需刷牙的習慣錯了
海外買房大浪來襲 這裡28.9萬美元買豪華公寓備受中客歡迎

海外買房大浪來襲 這裡28.9萬美元買豪華公寓備受中客歡迎
德州商場槍手身分曝光 為33歲男性賈西亞

德州商場槍手身分曝光 為33歲男性賈西亞