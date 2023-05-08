民眾黨總統初選 柯文哲登記參選

台灣民眾黨主席柯文哲，登記參加黨內總統初選。（本報資料照片）

台灣民眾黨總統、區域立委提名領表登記今天截止，黨主席柯文哲上午親自前往民眾黨部登記參選總統；柯預計5月20日舉行政見發表記者會，說明參選理由、政見和理念。

國民黨 立委初選台中市第六選區無人登記，誰來出戰民進黨 現任議員江肇國引關注。國民黨市黨部主委顏文正指出，中央採徵召方式決定人選；民眾黨台中市主委江和樹昨直播，表態支持國民黨籍議員羅廷瑋出戰立委，藍白合團結贏回中六選區。

羅廷瑋回應表示，感謝江和樹推薦，他也認為非綠陣營應該「最大化」，才能拿下台中第六選區。

不過，中六選區仍有國民黨議員有異見，內部能否整合，有政壇人士表示「悲觀」。

民進黨總統參選人賴清德 近日競選行程加溫，繼前天新竹縣信賴台灣之友會成立，昨又直搗中壢、平鎮客家選區，參香祈福，行政院副院長鄭文燦及黨公職全程隨行。

賴清德表示，民進黨創黨精神就是和平，但是侵略者給的和平沒有主權，不會是真的和平，就跟澳門、香港、西藏一樣，若要以簽和平協議來謀取和平，不會是真的和平。賴還表示，「台海問題不是中國的問題，是世界上共同的問題。」

對於賴清德兩岸政策傳將強化「反共不反中」論述爭取中間選民支持，國民黨副主席連勝文昨出席活動時說，美麗的騙子還是騙子，可愛的詐欺犯也還是詐欺犯，務實台獨終究還是台獨；不管用什麼話術，都沒辦法掩飾賴清德主張台獨，會把台灣帶入危險狀態的事實。