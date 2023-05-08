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郭台銘鳳山造勢湧2萬人 高喊：政府不做的 阿銘來做

記者蔡容喬、徐如宜、劉宛琳、鄭媁／高雄8日電
鴻海創辦人郭台銘（中）7日晚上在鳳山舉辦首場造勢晚會，主持人宣布現場湧進2萬多人，場面熱烈。（記者劉學聖／攝影）
鴻海創辦人郭台銘（中）7日晚上在鳳山舉辦首場造勢晚會，主持人宣布現場湧進2萬多人，場面熱烈。（記者劉學聖／攝影）

鴻海創辦人郭台銘首場造勢晚會昨晚在高雄鳳山登場，與四年多前韓國瑜參選高雄市長的三山造勢鳳山場同一地點，主持人宣布現場湧入2萬多人。郭頭戴招牌國旗帽，全程以閩南語致詞近30分鐘，強調要和平，不要戰爭，備戰而不求戰，並還原當初買BNT疫苗始末，向支持者喊話：「政府不做的，阿銘來做。」

「為台為民、郭台銘」全台四場造勢，首場選在高雄鳳山經武路、鳳仁路口空地舉辦，傍晚近6時陸續湧入大批支持者，有的自行前往，也有多輛遊覽車載送到場，從青壯輩到高齡族群都有，激情高喊「為台為民、郭台銘」、「台灣阿銘加油」，7時轉播一開始，主持人即喊出現場已破1萬2000人。

晚會由藝人郭子乾、國民黨高雄市議員陳美雅主持，一開場全場起立，對著銀幕巨幅國旗高唱國歌，前排一名婆婆唱得熱淚盈眶。首場造勢沒大咖站台，國民黨立委陳玉珍、前立委張顯耀、多名市議員及立委參選人站台助講。

郭台銘約8時15分由妻子曾馨瑩陪同大進場，短短100多公尺走了七、八分鐘，現場旗海飄揚，支持者氣氛沸騰，郭台銘見台下群眾激情揮舞國旗，停頓近一分鐘說不出話來。

郭台銘全程以閩南語致詞，他說，人生第一場造勢活動選擇高雄，「謝謝高雄人給我熱情，我愛你們」，他要帶來改變、改革、創新。

郭台銘回顧說，他想為國家買BNT疫苗時，總統府派人告訴他「不行買，台灣已有自己的疫苗」，他聽了睡不著，客氣發信懇求總統「人民需要疫苗，若沒疫苗，台灣會死很多人」，可見民進黨政府對國人身處痛苦，卻無關緊要，政府心中沒有人民，更重視其他事，「政府不做的，阿銘來做」。

郭台銘說，民眾最擔心戰爭隨時會爆發，沒有和平就沒有一切，一定要盡力維護和平，「咱的政府喜歡強調和平不是台灣單方面可以決定的」，但別忘了，必須靠兩方面、乃至於多方面的協調努力，才能維持和平，如果採取的是輕視和平、不斷挑釁的態度，怎麼可能和平？「要和平，不要戰爭。」郭台銘說，備戰而不求戰，政府不了解人民心中的痛苦；確保台灣和平，他會勝過蔡英文總統、副總統賴清德。

國民黨立委陳玉珍日前邀請12位國民黨立委與郭台銘餐敘後，聯電榮譽副董事長宣明智今晚也出面作東，宴請國民黨立委，郭台銘將親自出席。

郭昨在鳳山舉辦首場大型造勢活動，被解讀為有意複製當年韓國瑜三山造勢的盛況。立法院前院長王金平表示，確實有人拜託他關心，但主導者另有其人及其他企業團體。

郭台銘 疫苗 國民黨

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