郭台銘首場造勢盼由南到北帶動氣勢 「破台語」成話題

鴻海創辦人郭台銘爭取代表藍軍出戰2024總總大選門票，他7日晚在高雄鳳山辦造勢晚會，晚間8時15分，郭台銘偕妻子曾馨瑩大進場，主持人高呼「為台為民郭台銘」，現場氣氛沸騰。（記者劉學聖／攝影）

高雄市前市長韓國瑜 曾高舉「得三山，得天下」大旗，一舉攻下高雄市長寶座，郭台銘 昨晚選在當年韓流的鳳山大本營辦首場造勢，要和盤踞北部主場的侯友宜互別苗頭。晚會30分鐘演說，郭台銘全程用閩南語博感情，綠營狠酸「用台語有誠意，卻落漆到聽不懂語意」，幕僚透露，郭台銘很認真惡補台語，明天屏東造勢還是會用台語和支持者交心。

鴻海創辦人郭台銘爭取代表藍軍出戰2024總總大選門票，他7日晚在高雄鳳山辦造勢晚會，現場氣氛沸騰。（記者劉學聖／攝影）

高雄政壇有一句說「得三山者，得天下」，拿下原高雄縣的鳳山區、大岡山地區、大旗山地區，就能拿下首長寶座。回顧2018高雄市長選舉前，當時國民黨 高雄市長候選人韓國瑜發動三山陸戰造勢，鳳山場5萬人、旗山3萬多人，岡山有近10萬人，且在非假日舉辦，堪稱三戰皆捷。

國民黨2024總統提名前最後衝刺，郭台銘勤跑高雄、屏東，全台首波四場造勢晚會，前兩場選在政治光譜「綠油油」的高、屏，首場選在具指標性的鳳山舉辦，能否重現韓國瑜三山造勢的氣勢也深受矚目。

郭團隊盤算，侯在北台灣有主場優勢，侯在南部聲勢相對弱，也評估南台灣選民普遍較感性、草根，北部選民偏理性，若能在南部燒起熱度，這把火有機會一路由南燒到北帶動氣勢。

辦造勢晚會，不只比人氣、選民熱情，少不了組織奧援、動員力，據了解，昨晚有南部重量級企業家協助號召2000人到場，晚會正式開始不到20分鐘，主持人便宣布，現場1萬2000個座位已坐滿，之後又更新資訊，表示全場已突破2萬人。

同一場地四年多前是韓國瑜辦三山造勢鳳山場地點，連舞台搭設方向都一致，曾見證韓國瑜三山造勢的記者說，2018年11月，韓國瑜當時聲勢正上升，造勢晚會成為最佳溫度計，當時沒有任何遊覽車，韓粉自發性到場，場面熱度用爆場形容最貼切，不只活動現場，人潮還外溢到附近民宅圍牆、水塔上，一旁陸橋也擠滿支持者，對跑選舉新聞多年的記者來說，韓國瑜掀起的三山造勢場面堪稱經典。

比較韓國瑜當年三山造勢場和郭台銘鳳山造勢場同樣旗海飄揚，雙方都吸引不少「國旗粉」，郭晚會一開始，主持人便請大家起立唱國歌，強打中華民國牌，舞台背板寫「台灣阿銘、為台為民」，和韓國瑜之前常掛嘴邊的「苦民所苦、莫忘世上苦人多」相輝映，頗有拉攏韓粉意味。

郭台銘大進場約走了八分鐘，一上台情緒激動，停頓將近一分鐘說不出話，主持人帶領群眾高喊「台灣阿銘加油！」（記者劉學聖／攝影）

為展現接地氣搏感情誠意，郭台銘昨晚牽著妻子曾馨瑩大進場後登台，全程用閩南語演說30分鐘，講得不太流暢，全場仍抱以熱烈掌聲為他打氣。郭台銘演講後，不少綠營人士在臉書留言討論「郭董在鳳山講的台語，身為台灣人的我，竟然完全聽不懂」。民視前董事長郭倍宏則說，為了選票，選在最通台語的高雄市造勢，一切都太假了。郭台銘的「破台語」成為討論焦點，他演講談的內容，反而沒有被太多人記住。

侯郭相爭戲情還在發展，郭台銘造勢場想邀大咖站台不容易，國民黨高雄市議員昨晚有多人出席，藍營現任立委僅陳玉珍上台助陣。國民黨發言人李明璇昨晚登台助講說得含蓄，她說「不論國民黨最後推出的人是誰，我們一起支持帶領國家走向繁榮、穩定的道路的那位駕駛」。

曾輔選韓國瑜的一名高雄藍營要角說，郭台銘企圖重現韓流或三山造勢旋風談何容易，除候選人群眾魅力，還要大環境氛圍助攻，天時地利人和俱足，才能再掀起那股勢。