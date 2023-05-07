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柯文哲7日到台灣民眾黨部 登記2024總統提名

記者歐陽良盈／台北即時報導
柯文哲辦公室發言人陳智菡5月2日下午代柯文哲到民眾黨部領取黨內總統候選人參選表。（圖：民眾黨提供）
柯文哲辦公室發言人陳智菡5月2日下午代柯文哲到民眾黨部領取黨內總統候選人參選表。（圖：民眾黨提供）

國民黨總統提名初選「郭侯之爭」白熱化，即將進入最後倒數的攤牌階段，外界關注「藍白合」是否還有可能性？誰將披上藍袍參選2024總統，備受關注。鴻海集團創辦人郭台銘7日在高雄市鳳山區舉辦國民黨總統初選造勢晚會，台灣民眾黨主席柯文哲預計台北時間8日上午9時半（美東時間7日晚）到台灣民眾黨中央黨部登記總統提名。

台灣民眾黨部上個月公告2024年黨內總統提名辦法，規定領表及登記日期至台北時間8日下午5時截止。柯文哲5月2日已請柯辦發言人陳智菡代為領表，今天上午會親自到台灣民眾黨部參與2024年第16任總統提名登記。

陳智菡5月2日代為領表時說，柯文哲5月20日會舉辦記者會，宣布投入2024年總統選舉，至於記者會地點，會從柯過去從政經驗、醫生背景等進行考量，「對台灣是個有意義的地方」。

今天也是台灣民眾黨2024年第11屆區域立委選舉提名領表及登記截止日，根據民眾黨上個月公告，欲登記區域立委提名者可到台灣民眾黨各選區所屬縣市黨部，或台灣民眾黨中央黨部領表、登記，並繳交資料、領表費用5萬元、作業費用15萬元、保證金15萬元。

台灣民眾黨主席柯文哲。（本報系資料照片）
台灣民眾黨主席柯文哲。（本報系資料照片）

提名 柯文哲 國民黨

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