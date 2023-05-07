孫大千不滿黨內擬讓邱繼泰選立委 朱立倫：保持中立

前立委孫大千反對讓有酒駕、論文抄襲的桃園市議長邱奕勝侄子邱繼泰選立委。國民黨主席朱立倫7日在台中受訪表示，該選區現在根本還沒有黨內登記，也沒進入協調，黨中央必須要保持中立態度。(記者余采瀅／攝影)

國民黨 前立委孫大千昨天在臉書 表示，他沒有辦法支持一名有兩次酒駕紀錄、論文抄襲被撤銷學位的人代表國民黨參選桃園市立委，但主席朱立倫對他的訊息卻不讀不回，讓他失望難過，決定辭去國民黨中央政策會副執行長職務。朱立倫今天受訪表示，該選區現在根本還沒有黨內登記，也沒進入協調，黨中央必須要保持中立態度，呼籲不要互相攻擊，更不可以無中生有。

桃園市議長邱奕勝姪子的邱繼泰，今年2月宣布投入桃園市第六選區立委選舉，但邱繼泰日前被爆料曾經二度酒駕，就讀台北市立大學的碩士論文也被學校認定抄襲撤銷學位。

前立委孫大千昨在臉書表示，對於參選過六次立委的他來說，沒辦法支持一位有兩次酒駕紀錄，以及論文抄襲被撤銷學位的人選代表國民黨參選；黨主席朱立倫又對他的訊息不讀不回，因此他決定請辭國民黨中央政策會副執行長的職位。

對此，朱立倫今天上午到台中世界貿易中心出席全國青工基層分會長座談會，他表示，國民黨所有初選過程中，黨主席與黨中央一定是秉持公平、公正的態度處理，畢竟每一位都是黨內的同志，不要互相攻擊，更不可以攻擊黨中央或地方黨部。

朱立倫說，「我們都是秉持公平、公正的態度，如果還沒有進入到正式登記、協調期間，地方黨部與黨中央絕對不會介入」，他很抱歉沒有辦法聽或是接受任何一邊的說法，因為以桃園這個選區來說，現在根本還沒有黨內登記，也沒進入協調，必須要保持中立態度，等到將來登記、進入協調之後，地方黨部與黨中央必要時才會介入協調，再次呼籲不要互相攻擊，更不可以無中生有，攻擊黨中央與地方黨部。

高雄左楠不辦初選，辦內參民調 ，參選者覺得有黑箱作業。朱立倫表示，對各地作業不管初選與協調，都予以尊重，不要相互攻擊，更不可以無中生有，製造對立的情況。