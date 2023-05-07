賴清德向中間靠攏 深綠反彈是隱憂

蔡英文（圖）總統的「四個堅持」，被對岸定義為「新兩國論」，賴清德延續此路線的大架構若不變，陸方是否願與台灣有更多交流，還是未知數。(記者余承翰／攝影)

將代表民進黨 參選總統的賴清德 ，他的兩岸論述逐漸從民進黨近年「抗中保台」，更聚焦在「和平保台」、「反共不反中」，這樣的作法展現靈活調整性，就像民進黨政府常說的「滾動式調整」。不過，賴的「務實台獨」形象深植人心，能否因微調論述爭取到更多中間選票、未來如何實踐，依舊考驗著賴與民進黨。

上屆總統大選民進黨高舉「抗中保台」旗幟，背景是當時大陸國家主席習近平端出「一國兩制台灣方案」與鐵腕處理香港問題，各界譁然，民眾對陸恐懼情緒到達高點，綠營順勢推出抗中保台，選舉結果證明收到良好成效。

然而，對於明年大選，目前尚未看到干預的舉措，自然少了過去的「反助選」效應。所謂一個巴掌拍不響，在陸方相對克制情況下，台方單方面強調「抗中保台」，顯然不利。

選舉需要激情，綠營內部民調 也顯示，賴清德得票最弱的年輕族群中，對「抗中保台」認同者仍占相當比例。兩者平衡下，更聚焦在對抗侵略行為、中共政權，而非中國大陸整體的「反共保台」也是好的選舉策略。

賴陣營如意算盤打得精，但並非沒有隱憂，獨派在2019年蔡賴總統初選中支持賴清德，正是因賴「偏獨」的政治光譜；在獨派深綠族群中，認為光「反共」不夠，賴向中間靠攏的論述是否造成深綠反彈，有待觀察。

此外，和平保台、反共不反中的論述究竟有無實踐可能性，也有大問號。賴清德已定調兩岸路線「蔡歸賴隨」，但蔡近八年執政，兩岸關係冰凍，蔡的「四個堅持」，更直接被對岸定義為「新兩國論」。

賴延續此路線的大架構若不變，陸方是否願與台灣有更多交流，還是未知數，一旦賴的兩岸論述「新說法」在兩岸對話上起不了效果，最終也只是淪為選舉語言。