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郭拋小型核電廠 侯營：誰當家 誰解決核廢料

台灣新聞組／新北7日電
新北市長侯友宜（圖中）6日前往土城三元宮為媽祖扶轎起駕，強調與鴻海創辦人郭台銘有共同的心願，為這塊土地攜手讓這塊土地更好。(記者曾原信／攝影)
新北市長侯友宜（圖中）6日前往土城三元宮為媽祖扶轎起駕，強調與鴻海創辦人郭台銘有共同的心願，為這塊土地攜手讓這塊土地更好。(記者曾原信／攝影)

鴻海創辦人郭台銘拋一縣市一小型核電廠引發爭議，新北市長侯友宜未表態能源政策。由於新北轄區內兩座核電廠，多年來因核廢料貯存爭議卡關，國民黨內憂心，侯友宜最後端出的核能論述，若與黨中央迥異，恐衝擊大選。親侯人士認為，全世界核廢料都找不到合理的處置方式，未來「誰當家，誰就要解決」。

侯友宜昨天上午前往土城三元宮參香，針對能源配比問題，他說，2025的非核家園目前看起來是完全做不到，台灣最重要是有穩定電力，有完善電力能源配比，在這個配比底下，如何做好適度的調整，讓台灣能夠穩定而且不缺電，這是中央未來要重新思考定位。

親侯人士表示，新北市有兩座核電廠，若核廢料最終貯存無法解決，就無法再往下走。執政黨遲遲不解決核廢料問題，確實讓核能成為侯的包袱。不過，全世界核廢料都找不到合理處置方式，民進黨長期擱置爛攤子、丟給地方，也讓核能議題難被理性討論。

民進黨人士說，「小型核能不是不能討論」，但小型核能目前有三大缺陷，尚不足以納入台灣現行的能源政策；他也透露，民進黨總統參選人賴清德最快將在5月底提出能源主張。

賴清德昨天回到母校新北市萬里國小參加校慶，他說，現在的能源配比大多集中在化石燃料，配比將近80%，再生能源不到20%，核電也將近1成，這配比要去想想看，如何做好適度的調整，讓台灣不缺電，這才是穩定能源政策。

民進黨人士說，小型核能發電能面臨三大難關，首先是時程問題，提倡小核能的美國公司目前只有一張設計許可，根本未進入商轉階段，無法預測時程；其次，小核能電廠現階段成本仍非常高；最後，未來無論建在哪，都須面對鄰避問題，大家能否接受是一大障礙。

民進黨 侯友宜 賴清德

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