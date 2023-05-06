郭侯戰白熱化 都想約見韓國瑜 韓：提名後再說

鴻海創辦人郭台銘（左）5日貼出與鎮瀾宮董事長顏清標十指緊扣的合照。（取材自郭台銘臉書）

國民黨 2024總統提名，郭侯相爭態勢持續升高。鴻海創辦人郭台銘 昨天公布，明起將陸續舉辦四場大造勢，首場從高雄鳳山出發，最後一場下周五選在侯友宜 大本營新北市板橋舉行。而為讓新北市長侯友宜從「類表態」轉型成選戰模式，挺侯陣營也準備在北中南發動三場大型造勢，規畫邀國民黨大咖同台。

國民黨台北市議員徐巧芯日前搶先爆料，國民黨將於本月17日中常會徵召侯友宜參選。

韓國瑜前幕僚、高雄市前新聞局長王淺秋昨則在直播節目表示，郭台銘和侯友宜都約過韓國瑜見面，但韓國瑜都回「等初選提名後再說」。據了解，韓國瑜徵召前保持中立，不表態。

郭台銘近日進入衝刺階段，積極拔樁。昨天先在臉書曬出和鎮瀾宮董事長顏清標十指緊扣合照，稱自己為人民拚經濟的理念受到顏清標肯定，也發下豪語，稱自己會「讓所有國民黨的候選人成為最強」，所以請大家「唯一支持郭台銘」。

郭台銘辦公室接著公布，明起陸續舉辦四場大造勢，首場7日從高雄鳳山出發，9日在屏東、11日在台中，最關鍵的一場造勢將直搗侯友宜大本營，12日在板橋體育館舉辦千人會師，「勝出民調代表國民黨出戰2024年總統選舉」。

據了解，郭台銘造勢由前立委林炳坤、屏東縣議長周典論、雲林縣前縣長張榮味、彰化縣議長謝典林等地方派系人士操刀，動員郭粉到黨中央，向國民黨中央施壓要求徵召。

繼上月底郭台銘透過藍委陳玉珍邀請12位藍委餐敘，下周一聯電榮譽副董事長宣明智也出面作東，邀請幾位藍委與企業界的朋友餐敘，意在為郭台銘找「友好委員吃飯」。受邀藍委說，出席不一定就代表是「挺郭」，而是要找到最好的團結方式。

相較郭陣營大動作，原本也有藍委在規畫，要找挺侯藍委與侯友宜餐敘，卻因為考量國民黨徵召侯在即，為避免影響郭侯團結，餐敘活動暫時停辦。

不過，據了解，已有挺侯陣營準備在北中南發動三場大型造勢活動，首發就選在侯友宜本命區新北市，規畫由徐巧芯主持，接下來還有台中場和南部場，擬邀藍營大咖到場力挺。