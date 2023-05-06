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新聞評論／蔡政府能源政策 18套「騙術」不斷翻新

聯合報社論
業者稱同時間同地點引進水養殖，左側漁電共生池文蛤苗幾全暴斃，右側一般池沒事，令人納悶。（本報資料照片）
業者稱同時間同地點引進水養殖，左側漁電共生池文蛤苗幾全暴斃，右側一般池沒事，令人納悶。（本報資料照片）

蔡總統執政七年，歷經多次大停電及國際能源潮流變化，其能源政策不斷受到質疑；但她不聽忠告，不惜破壞環境生態及空氣品質也要硬幹到底。光靠硬拗與宣傳，當然不足以維持穩定供電；因此，蔡政府必須編織各種謊言來欺騙民眾；包括扭曲電價、圖利光電廠商，乃至讓台電高價購電而虧損累累。這十八套騙術還不夠，蔡政府的最新手法是對「備轉容量率」偷天換日，並把「漁電共生」變成「無魚發電」。

蔡英文的如意算盤是：只要自己明年5月能安全下莊，此後所發生的任何斷電、跳電、空汙或貪瀆事件，都要由下一任總統承受，與她無關。因此，在此之前只要做好表面功夫粉飾太平，台灣的電力結構與電價結構合不合理，未來會不會發生缺電、限電或電價大漲，都無所謂。這樣的盤算，是一個短視元首的不負責態度，但蔡政府上下全力護航，不覺得一手遮天欺騙百姓有什麼羞愧。

今年3、4月間，尚未到用電熱季，台電已兩度因電力告急，開出高價向用電大戶「買電」。原因很簡單：一次是火力機組故障，一次是民營機組破管，加上白天充裕的太陽能電力到了傍晚就自動「歸零」，當然會導致電力不足。由於民眾一看到供電出現「黃燈」就緊張，經濟部最近計畫修改「備轉容量率」的計算方式，將把公式的「分母」縮小，以換取民眾心安。此舉，還真是令人啼笑皆非的「安心術」。

在像孫運璿那樣的「工程師治理」年代，台電絕對是一板一眼，不可能出現這種「自我欺騙」及「自我催眠」的念頭。然而，到了今天「政客當家」的年代，則什麼不可思議的障眼法都做得出來。蔡英文上台前一再宣稱台灣「不缺電」，還批評台電「藏電」；而今缺電問題迫在眉睫，蔡政府卻用「減分母」的方式來灌水備轉容量率，令人瞠目結舌。

不僅如此，經濟部還宣稱，台電之所以需要買電，是因為近來工業用電量大增的緣故。但事實是，根據經濟部公布的數字，自去年9月起，工業生產指數迄今已經「連八黑」，連續負成長。那麼，所謂「工業用電大增」，又是哪來的謊言？

此外，為了補足2025年的光電缺口，蔡政府最近決定開放「漁電共生」計畫中的5000公頃低地力土地，由經濟部直接遴選業者設置太陽能板，美其名為「農光共存」。換言之，原來的「漁電共生」計畫，現在變成了「無魚發電」，直接把農漁土地交給光電業者當生財工具。由此，不難想像台灣農地違章工廠何以拆不完，因為政府就是破壞農地的大幫凶。

最近，郭台銘拋出缺電及小型核能電廠的議題，還稱台積電因缺電而不去高雄設廠。其發言引發爭議，高雄市長陳其邁更反駁說，高雄不僅不缺電，電還有剩。說穿了，陳其邁的說法也是一種「話術」。就區域電廠的發電量論，高雄並不缺電；但在全島「南電北送」的機制下，高雄的電無法留給自己用，當然也會缺電。近月高雄停電的大小事故不斷，陳其邁還能宣稱高雄不缺電，就是睜眼說瞎話。高雄不缺電卻照樣停電，他的辯術已不攻自破。

蔡政府有關電力的十八套騙術，充滿了荒謬的裂口。諸如：全台各地的跳電斷電事件，都是蛇鼠鳥獸所為；三次大規模停電事故，則是胖手指和旋轉椅所致；核二除役的缺口，說要由水荒中的水力發電替補；就算廢掉農地，也要照顧光電廠商；夜間電力不足，修改分母就能解決。蔡政府真以為百姓都是愚民嗎？

蔡英文 台積電 郭台銘

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