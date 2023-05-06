賴清德競總拜拜 邱義仁回歸 「輔選4巨頭」都到場

副總統賴清德。（本報資料照片）

副總統賴清德 已被民進黨 正式提名 成為2024年總統參選人，競選總部選在民進黨中央黨部旁大樓。昨天賴陣營「輔選四巨頭」包括賴清德競選總幹事潘孟安、民進黨前主席卓榮泰、信賴台灣之友會秘書長陳金德與民進黨秘書長許立明，四人齊現身在競總預定地拜拜。綠營人士表示，潘孟安站位是在主祭位置，顯示其在賴陣營一把手地位。

賴清德競總位置就選在蔡英文總統過去二次選戰競選的同棟大樓，衛福部前部長陳時中去年參選台北市長時，也同樣在此地作為競總，過去小英之友會亦長期承租此大樓空間，作為全國聯誼總會落腳處。

民進黨人士指出，四年前選戰，由於黨中央是卓榮泰主導，與總統候選人蔡英文團隊仍有要協調、分工之處，這回賴清德身兼黨主席，選戰「雙引擎」黨中央和競選總部應更能發揮協同作戰一體功能。

該人士說，目前分工為民進黨秘書長許立明負責立委選戰，包括協調徵召立委、不分區提名；潘孟安負責總統大選操盤；信賴台灣願景協會秘書長陳金德負責全國信賴願景協會掌管組織動員，其他如百工百業等民間社團、社會力則由卓榮泰掌旗。

此外，民進黨智庫新境界基金會副董事長邱義仁則擔任「總統大選策略小組」召集人，總統府前副秘書長馬永成、民進黨前秘書長羅文嘉、文總前秘書長林錦昌、民進黨立法院黨團總召柯建銘及黨內各派系代表等都是當然成員。

知情人士表示，所謂策略小組，其實並非握有百分百的選戰決策導向，更像是幕僚單位性質，未來控制選戰節奏的大權，仍會掌握在潘孟安手上。