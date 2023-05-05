搭侯選總統？郭台銘：對自己有信心 百姓選擇有智慧

郭台銘再靈樹繫紅帶為百姓祈福，也表示贊同0到6歲國家養。（記者鄭國樑／攝影）

鴻海創辦人郭台銘 上午到桃園市威天宮參拜關帝君，媒體問新北市長侯友宜 上午也有廟宇參拜的行程，郭、侯這方面是否有較勁的意味。郭台銘笑說「我們（國民黨 ）必須要團結才會贏，你們（媒體）不要老是見縫插針」，他的行程先前已經排定，就是按照排定的行程走；對於外界「侯柯」、「侯郭」配才會贏賴清德，郭台銘一樣笑著說他覺得老百姓會有智慧的選擇，他對自己還是有信心。

至於是否有打電話給韓國瑜，還有是不是正在積極爭取桃竹苗客家票源，郭台銘只回一句「兄弟爬山各自努力」，有沒有打電話給韓國瑜或今天在桃園行程會不會和張善政市長碰面，郭台銘只回「謝謝」。

郭台銘稍後在威天宮總顧問、內政部前部長李鴻源，和中華民國工商建言會副理事長、桃園縣前縣長吳志揚與廟方創辦人、主委、市議員牛煦庭、桃園前議長曾忠義太太劉素貞等人陪同進威天宮參拜，致詞的時候表示，關帝君是他的主要信仰，他祈求國泰民安，關帝君保佑台灣不要有戰爭，讓老百姓能夠安居樂業、幸福。稍後參觀威天宮園區臥佛、「靈性鳳樹」的時候轉法輪、繫紅線也為百姓祈福大家都能夠發財、抱孫，他贊成0到6歲有國家養。

李鴻源致詞時，祝郭台銘心想事成，也強調拜拜的精神是要發揚光大關公的思想，大家都知道台灣現在缺水、缺電什麼都缺，他覺得最缺的是智慧跟良心，郭台銘董事長有鴻圖大志，因此祝他心想事成，更重要的是能他能在施政上實現關公和諸天神佛教導的精神。