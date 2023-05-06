我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

研究：電動車緩解空汙僅富人受益 恐致更多不平等

一度無家可歸…加州女盲選刮中500萬 迎接婚姻與學位

黑白集／打詐1.5進階版…詐團怕口號？

黑白集

行政院通過「新世代打擊詐欺行動綱領1.5版」，提出「一合、二清、三減、四面、五不」措施，結合官民共同打詐。說來好笑，如果是玩真的，直接提2.0版就好了，為何只提個1.5版？莫非陳建仁為了保持禮數，怕超越蘇貞昌太多。

更好笑的，是那個從「一合」到「五不」的口號，讀起來既拗口又沒邏輯。陳內閣以為，硬湊出個一到五的順口溜，官民就會奉為圭臬遵從，詐騙集團就會聞風喪膽嗎？

說穿了，這個行動綱領真正的重點，可能為的是能「投入13億」（台幣，下同，約4300萬美元），再搞一次錢。蘇貞昌去年即投入14億元成立「打詐國家隊」，其中，新成立的「數位部」負責源頭把關任務，至今卻交了白卷。去年，全民因被詐騙而損失的金錢高達70億元，而詐騙犯平均年齡卻降低到28.9歲，難看至極。現在政府編出不順口的順口溜，還強調「進階版」；但高官此刻心思都放在選舉，能有效打擊詐欺才怪。

不信的話，立法院下周不妨考考陳揆和相關部長，問他們是否說得出五大口訣。地方議會也可問問警分局長，看他們都做了什麼、抓到什麼？如果要從根本杜絕詐騙，其實應把議題編入中小學公民與社會教材，教孩子從小學會辨識詐騙並養成公民倫理。如此，既能防詐，長大了也不致變成詐騙集團成員。

詐騙集團 詐欺

上一則

賴清德競總拜拜 邱義仁回歸 「輔選4巨頭」都到場

下一則

郭侯戰白熱化 都想約見韓國瑜 韓：提名後再說

延伸閱讀

洩個資給台版柬埔寨詐團 派出所長收押免職

洩個資給台版柬埔寨詐團 派出所長收押免職
政院推打詐綱領1.5版 藍批話術治國 民眾擔責任

政院推打詐綱領1.5版 藍批話術治國 民眾擔責任
黑白集／打詐內宣成詐騙？

黑白集／打詐內宣成詐騙？
新聞評論／吃銅吃鐵 綠連大法官也敢吃

新聞評論／吃銅吃鐵 綠連大法官也敢吃

熱門新聞

江女夥同張姓男友殺害父親後棄屍。圖／報系資料照

媽媽、妹妹都求重判...留美女碩士弒父棄屍 為何能逃過一死？

2023-04-28 15:14
鋼鐵媽陳嘉齡照顧腦麻兒小比近20年，曾接獲詐騙集團來電謊稱綁架，讓她覺得很無言又好笑。圖／翻攝自臉書「小比跑旅雜記」

台灣鋼鐵媽照顧腦麻兒20年 詐團騙不下去…丟下這句話

2023-05-01 13:36
來自澳洲的淡江大學交換學生肖雷（Alex Shorey），上月初疑似因誤食老鼠藥中毒，送醫後一度命危，目前已返澳接受治療。 圖／翻攝畫面

不願讓他離台？澳洲交換生中毒 女密友坦承買老鼠藥

2023-05-05 14:57
宗才怡(左)保養得宜，外表相當凍齡。（陳鴻提供）

台前經長宗才怡現況曝光 75歲居然長這樣

2023-04-25 05:07
南韓知名實況主「企鵝妹」日前到基隆廟口夜市大啖馬糞海膽等海鮮美食。巧遇到一名8歲小女童晴晴（中），用英文和西班牙文和她對答如流，網友大驚在PTT引發鄉民熱議。（記者游明煌／攝影）

網紅遇台8歲女童英文、西班牙文對答如流 超強背景曝光

2023-04-28 20:55
連男引誘少女拍裸照，又偷拍性交影片，遭判4年4月徒刑。圖／本報資料照片

他引誘小女友拍裸照、偷拍性愛過程還po推特 判了

2023-05-02 18:31

超人氣

更多 >
每月社安金最高4555元 滿足3個條件就能領到

每月社安金最高4555元 滿足3個條件就能領到
一語道破天機？習近平脫口：幹部不能像「儲君」坐等提拔

一語道破天機？習近平脫口：幹部不能像「儲君」坐等提拔
今年第2起…谷歌31歲軟體工程師 曼哈頓總部跳樓亡

今年第2起…谷歌31歲軟體工程師 曼哈頓總部跳樓亡
遊民紐約地鐵遭白人鎖喉致死案發酵 引民主黨內鬥

遊民紐約地鐵遭白人鎖喉致死案發酵 引民主黨內鬥
戰爭場外打到場內…俄羅斯代表扯烏克蘭國旗 遭揮拳暴揍

戰爭場外打到場內…俄羅斯代表扯烏克蘭國旗 遭揮拳暴揍