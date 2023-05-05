我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

迪士尼3個熱門設施翻新 6月5日起關閉

加拿大考慮驅逐中國外交官 叢培武：若執意挑釁奉陪到底

郭正亮：陳水扁最後還是會幫賴清德輔選

台灣新聞組／台北5日電
法務部矯正署核定陳水扁第34次保外就醫。(本報資料照片)
法務部矯正署核定陳水扁第34次保外就醫。(本報資料照片)

民進黨高雄市議員陳致中因涉洗錢案遭判刑1年定讞並面臨解職，保外就醫中的父親前總統陳水扁2日現身凱道請願，被視為衝著副總統賴清德而來。陳水扁受訪時被問及若有機會是否願意與賴清德溝通？陳水扁回應，「如果人家不想跟你講話，要熱臉去貼人家冷屁股嗎？要人家支持，也要支持得下去」。對此，前立委郭正亮表示，「陳水扁100%最後還是會幫賴清德輔選」。

郭正亮3日在節目《綠也掀桌》中提到，「陳水扁有傳達出意思、表達出心情，他本來就跟賴清德比較好，這也是事實」。不過，郭正亮坦言「可是這也沒辦法，賴清德這刀砍下去了，沒有辦法破例」。此外，郭正亮更斷言，「陳水扁100%最後還是會幫賴清德輔選，他至少會幫立委站台，在台南很多立委會請他站台，陳水扁在南部還是有票的」。

外界質疑陳水扁請願是否違反保外就醫的規定。郭正亮認為「站台」也是違反保外就醫的規定，「所以賴清德如果認為台灣有相當一部分的人要特赦阿扁，那就做吧」。

外界也質疑陳水扁保外就醫必要性，然法務部矯正署4日晚發布消息，核定陳水扁保外就醫第34次展延。

矯正署表示，臺中監獄參酌醫囑及醫院診斷書，4月20日陳報陳水扁保外醫治第34次展延案，經本署核定，展延期間從5月5日起算至8月4日。矯正署強調展延作業是依受刑人保外醫治審核基準及管理辦法所做的例行審查作業。

矯正署進一步表示，有關陳水扁5月2日至總統府等機關請願行為，涉及受刑人保外醫治期間管理事項，已指示臺中監獄蒐集相關事證，依受刑人保外醫治審核基準及管理辦法檢視妥適性。台中監獄除已著手蒐集資料及檢視外，也先以電話聯繫方式告誡陳水扁應注意保外醫治期間言行及近日派員增加訪視次數，促其注意。

另外，台中監獄為完整了解陳水扁保外醫治期間病況發展，未來不排除要求陳至其他醫療機構進行檢查，以補充後續保外醫治展延陳報作業審查資料，以昭公信。

陳水扁 賴清德 監獄

上一則

新聞評論／賴清德不當攻擊 將激化綠營模仿犯效應

下一則

柯文哲：要台積電又不要發電很矛盾 核二核三不要停

延伸閱讀

冷眼集／民進黨昔在野踹破門 今執政擋監督

冷眼集／民進黨昔在野踹破門 今執政擋監督
郭台銘說若失敗會支持侯友宜 柯文哲：好像沒我的份

郭台銘說若失敗會支持侯友宜 柯文哲：好像沒我的份
黑白集／綠雙標+縱容…阿扁喊話 阿德尷尬

黑白集／綠雙標+縱容…阿扁喊話 阿德尷尬
談經貿 賴清德會日議員 提台積電熊本設廠

談經貿 賴清德會日議員 提台積電熊本設廠

熱門新聞

江女夥同張姓男友殺害父親後棄屍。圖／報系資料照

媽媽、妹妹都求重判...留美女碩士弒父棄屍 為何能逃過一死？

2023-04-28 15:14
陳致中（右）、黃睿靚（左）夫婦。圖／聯合報系資料照片

陳致中坐牢 為何黃睿靚判緩刑？她曝光吳淑珍這句話

2023-04-27 12:25
鋼鐵媽陳嘉齡照顧腦麻兒小比近20年，曾接獲詐騙集團來電謊稱綁架，讓她覺得很無言又好笑。圖／翻攝自臉書「小比跑旅雜記」

台灣鋼鐵媽照顧腦麻兒20年 詐團騙不下去…丟下這句話

2023-05-01 13:36
前總統陳水扁之子、高市議員陳致中下午（右）發聲明表露心聲，為人子者為母受罪責，沒有怨悔。圖／報系資料照，記者蔡容喬／攝影

陳致中突發聲明「為母受罪責無怨悔」 扁：哀莫大於心死

2023-04-27 11:21
台南地院指出，李女將其裸露下體、使用按摩棒自慰的猥褻行為影像上傳直播網站供人觀覽，藉此賺取金錢，敗壞社會善良風俗，判處拘役50日，沒收所得25萬元台幣。(圖:讀者提供)

化名「護濕辣嬌」台護士直播猥褻長照老人賺外快

2023-04-28 00:40
宗才怡(左)保養得宜，外表相當凍齡。（陳鴻提供）

台前經長宗才怡現況曝光 75歲居然長這樣

2023-04-25 05:07

超人氣

更多 >
中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血走廊爬行20分鐘

中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血走廊爬行20分鐘
研究4萬名夫妻後 專家發現成功伴侶不做這事

研究4萬名夫妻後 專家發現成功伴侶不做這事
何處是老家／「白卡就是命」老人生大病 家底恐被掏空

何處是老家／「白卡就是命」老人生大病 家底恐被掏空
調查指44%美國人講不出知名在世亞裔 第一名的「他」甚至非美國人

調查指44%美國人講不出知名在世亞裔 第一名的「他」甚至非美國人
保持大腦健康 長壽專家每天必做的6件事

保持大腦健康 長壽專家每天必做的6件事