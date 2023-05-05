郭正亮：陳水扁最後還是會幫賴清德輔選

法務部矯正署核定陳水扁第34次保外就醫。(本報資料照片)

民進黨高雄市議員陳致中因涉洗錢案遭判刑1年定讞並面臨解職，保外就醫中的父親前總統陳水扁 2日現身凱道請願，被視為衝著副總統賴清德 而來。陳水扁受訪時被問及若有機會是否願意與賴清德溝通？陳水扁回應，「如果人家不想跟你講話，要熱臉去貼人家冷屁股嗎？要人家支持，也要支持得下去」。對此，前立委郭正亮表示，「陳水扁100%最後還是會幫賴清德輔選」。

郭正亮3日在節目《綠也掀桌》中提到，「陳水扁有傳達出意思、表達出心情，他本來就跟賴清德比較好，這也是事實」。不過，郭正亮坦言「可是這也沒辦法，賴清德這刀砍下去了，沒有辦法破例」。此外，郭正亮更斷言，「陳水扁100%最後還是會幫賴清德輔選，他至少會幫立委站台，在台南很多立委會請他站台，陳水扁在南部還是有票的」。

外界質疑陳水扁請願是否違反保外就醫的規定。郭正亮認為「站台」也是違反保外就醫的規定，「所以賴清德如果認為台灣有相當一部分的人要特赦阿扁，那就做吧」。

外界也質疑陳水扁保外就醫必要性，然法務部矯正署4日晚發布消息，核定陳水扁保外就醫第34次展延。

矯正署表示，臺中監獄 參酌醫囑及醫院診斷書，4月20日陳報陳水扁保外醫治第34次展延案，經本署核定，展延期間從5月5日起算至8月4日。矯正署強調展延作業是依受刑人保外醫治審核基準及管理辦法所做的例行審查作業。

矯正署進一步表示，有關陳水扁5月2日至總統府等機關請願行為，涉及受刑人保外醫治期間管理事項，已指示臺中監獄蒐集相關事證，依受刑人保外醫治審核基準及管理辦法檢視妥適性。台中監獄除已著手蒐集資料及檢視外，也先以電話聯繫方式告誡陳水扁應注意保外醫治期間言行及近日派員增加訪視次數，促其注意。

另外，台中監獄為完整了解陳水扁保外醫治期間病況發展，未來不排除要求陳至其他醫療機構進行檢查，以補充後續保外醫治展延陳報作業審查資料，以昭公信。