侯友宜：出來選舉是為做事 最大心願台澎金馬平安過日

國民黨總統提名之爭未歇，新北市長侯友宜4日表示，對他來說，選舉不是為了選上，而是要做事。(記者黃義書／攝影)

國民黨 總統提名之爭未歇，新北市議會無黨團結聯盟黨團總召蔡錦賢昨質詢，呼籲市長侯友宜 為人民站出來選總統，不必擔心被批「腳底抹油」；侯回應，對他來說，選舉只有一個重要目的，不是為了選上，而是要做事，為新北做更多的事、更大的事，為國家奉獻，讓台澎金馬的人民過好平安日子，是他最大的心願。

侯友宜說，新北是台灣縮影，就是台灣的面貌，新北人均預算六都最低，統籌分配款、補助款也都是低的，警民比也是最高，若淡北道路能早一點核定，這條救命道路能挽回多少條生命？尤其防疫期間如作戰，當時也向中央反映口罩實名制、快篩陽即確診、入境普篩等，講很久還是沒有效，「國家有難時應該要同心吧？」

「我希望出來選舉，有我的價值。」侯友宜認為，台灣需要不分政黨及族群，像他自己是事務官出身，但毅然出來選舉承擔更大的責任，要貢獻跟犧牲才有意義，不要對立與衝突，台灣沒有什麼顏色，台灣就是台灣，國家就叫中華民國 。

侯友宜還說，更多撕裂對台灣不好，選舉不是為了選上，而是要做事情，所以應好好努力，讓國家及台灣更好才是目的。現在面臨台海穩定、美中關係，內政問題也很嚴重，大家壓力很大，人心安定及國家安全很重要，在人生最後階段為人民做更多奉獻，是自己一生信念及初心。

蔡錦賢也提到國際觀，侯友宜說，如果國家強壯、自己有信心，自立自強，別人會看得起你，朋友就會自己來，當然要主動出擊外交，相對也要做好強壯自己的力量，才是最務實的。

新北唯一一席民眾黨議員陳世軒質詢時，提及北市前市長柯文哲時期的雙北合作及國內體育選手培訓，侯友宜表示，過去與柯合作愉快，只要敞開心胸都能不分黨派合作，並批中央對培育選手及後續規畫虧欠太多，沒有完整配套。

無黨籍市議員馬見質詢侯，未來是請假還是辭職選總統？侯友宜說，「我會為新北做更多的事」、「我現在接收的資訊，就是議員質詢的資訊」。

被媒體問到國民黨主席朱立倫的「最強名單」，侯友宜說，主席這段時間真的非常辛苦，面對外面很多聲音，「我相信他也聽到了」，主席一直強調自己是總教練的角色，一直沒有改變過。主席會凝聚所有力量，讓國家跟人民發展得更好。