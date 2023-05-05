柯文哲：要台積電又不要發電很矛盾 核二核三不要停

民眾黨主席柯文哲南下高雄美濃參訪日照中心，試玩夾娃娃，帶走戰利品。(記者王昭月／攝影)

鴻海集團創辦人郭台銘 提出「一縣市一小型核電廠(SMR)」遭批失言，民眾黨主席柯文哲 昨表示，這不是失言，只是話講較多，失誤率增加，若時間能重來一遍，理論上核二、核三廠都不要停，民進黨如不嚴肅面對，他預言明、後年真的會缺電。

柯文哲說，從美國三哩島核電廠、俄國車諾比事件到日本三一一事件，每次核電安全度都有提高，當安全度提高，思維就要跟著改變，如同台灣需要台積電 ，但台積電很耗電，「要護國神山，又不要發電」這就很矛盾，在經濟發展與一定的風險之間，人民要做決定。

柯文哲說，核二及核三喊停，後面再生能源到底能不能追上？核融合或小型核能反應爐也許未來幾年會成功，但現在最安全的方法是保留核二與核三，等將來核融合技術或再生能源上來再做決定，現在民進黨把核能全停掉，再生能源追不上，這條路若不嚴肅面對，明後年真的會缺電。

桃園市長張善政說，小型核能發電機組是未來核能發電潛力，台灣有機會也應加入，多一個取得非常先進的資訊管道選項，只有好處。

張善政說，所有人對新科技應抱持開放的心，不要用過去核能不安全的刻板印象看現在的新核能科技。

對於郭台銘「一縣市一小型核電廠」提議，和碩董事長童子賢昨天表示，小型核能跟核融合是未來的夢，儘管他相信台電與經濟部有能力處理缺電問題，但真正重點在於排碳的發電；碳排放發電可能導致台灣未來被國際嫌棄，「碳排放會讓你左右為難」，需要電卻不要核能，只好回頭去燒天然氣。

童子賢昨出席台北市電腦公會舉辦台灣ICT產業全球供應鏈與環境友善布局座談會時受訪說，「地球暖化是人類的公敵，但核能不是」，台灣的核一、核二、核三廠都可以重啟，「芬蘭都可以重啟，為什麼台灣不能重啟」，不過這是一個大問題，要由行政院長和總統去討論。

他指出，政府推動2025年非核家園，目標把再生能源發電量占比提高到20%，但20%遠遠落後國際水準，國際能源總署最近一個月的報告指出，全球不排碳發電占比已達39%，反觀台灣2021年再生能源占比只有6.4%。台灣在人均排碳方面，在國際上是放牛班。

童子賢說，核能運作需要非常細膩，不只有核能技術與全球大趨勢，核電廠所在地的老百姓心情也必須要聽，「不要講核電廠，在我們家後面設一個燃煤廠，你都受不了」。

但他也提到，台灣的半導體、工業、民生和經濟持續發展，過去5年電的需求每年平均增加3%以上，未來5年可能增加15%，要思考電力來源該選擇傳統的天然氣、燃煤發電，或風力、太陽能、水力發電等綠電，還是要朝向核能。