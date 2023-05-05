新聞評論／賴清德不當攻擊 將激化綠營模仿犯效應

賴清德批國民黨精神分裂，點燃政治惡鬥的引信。(記者林伯東／攝影)

民進黨 最近兩位政治醫生發言「不健康」：一位是衛福部長薛瑞元，譏諷立法院「啥米死人骨頭攏有」；一位是民進黨主席兼總統參選人賴清德 ，辱罵國民黨 的國家認同是「精神分裂」。失言惹議後，薛瑞元辯稱是說母語，賴清德則只向精神病患及家屬道歉；兩人造口業又硬拗，做了壞示範。綠營網軍和側翼將有樣學樣，激化2024負面選戰的「模仿犯」效應，預告骯髒大戰即將揭開序幕。

民進黨初選過去常被形容「刀刀斷骨」，今年立委初選更變本加厲，自家人極盡潑糞之能事，醜態畢露，而且刀刀砍劈在賴清德高掛的「誠信條款」匾額上。台北市士林大同區王世堅和何志偉的「堅偉惡鬥」，小三、魔鬼、下三濫等穢言滿天飛；台南市第一選區郭貞慧和賴惠員「慧惠大戰」，互批邪惡、特權、抹黑，更對簿公堂。「初選照妖鏡」，把民進黨打回原形，特權、黑金的真面目一一攤在陽光下，潑糞者滿手髒汙，勝出者也是滿身腥臭。

民進黨立委初選廝殺激烈，家醜外揚的戲劇張力，遠較已定於一尊的總統初選更吸睛。賴清德一開口就搶回新聞焦點，他出席台灣腎臟醫學會時，重提近30年前的譬喻，指國民黨過去選舉買票就像「糖尿病」，選舉暴力是「高血壓」，國家認同則是「精神分裂」。國民黨反批賴清德是「庸醫害國」，過往強調「務實台獨」，去年九合一敗選又改提「和平保台」，政策髮夾彎才是「精神分裂」。

「精神分裂」言論引發輿論譁然和精神疾病病友及家屬反彈，賴清德透過臉書表示，他以疾病形容當時政局，用詞不慎，要向精神病患及家屬們致歉。他道歉的對象不包括國民黨。賴清德貌似進行醫師診斷，卻用政治手段霸凌國民黨，重回藍綠對抗的老路。精神分裂症一詞早已被正名為思覺失調症，他卻濫用容易引起誤解與汙名的舊醫學名詞，既汙衊政治對手，也傷害病友和家屬，哪有良醫的道德風範？

何況他重提30年前批評國民黨的各種「疾病」，如今哪一項「症頭」民進黨不是更厲害？如果真要套用賴清德醫師的「病情解釋」，除了國民黨反擊的兩岸政策立場髮夾彎外，賴清德本命區台南市去年九合一選舉前後爆發的光電綠金、八八槍擊及議長賄選，不就說明民進黨罹患金錢政治的「糖尿病」和暴力政治的「高血壓」？

綠委對薛瑞元「死人骨頭」之說也聽不下去，對賴清德「精神分裂」診斷則未敢置一辭，但兩人加乘的政治效應卻值得關注。兩位政治醫生以不當不堪言辭輕賤侮辱政治對手，加深政治對立，國家如何團結？他們以貼標籤手法汙名化對手主張，政策如何合作？尤其，他們的言論定標靶、射響箭，帶起風向，綠營人物將紛起仿效，網軍側翼更相嘯聚，加劇惡化選舉風氣與政治環境。

綠營最近全面「打侯」，國民黨總統徵召熱門人選的新北市長侯友宜飽受其害，民進黨新北市議員戴瑋姍質詢時還以「狒狒玩偶」嘲諷侯老說廢話；侯友宜近日提出「中華民國是杯子，台灣是水」論述，也被側翼圍剿是草包，率皆涉及人身攻擊。

賴清德與薛瑞元兩位醫師出身的政治人物，點燃政治惡鬥的引信。「死人骨頭」和「精神分裂」只是「暖舌」，民進黨立委初選連自家人都往死裡打，「塔綠班」接力轟炸國民黨也是剛好而已。賴清德帶頭負面示範，網軍側翼如同嗜血鯊魚逐臭而來，國家機器也隨時啟動，準備好好「伺候」5月出爐的國民黨總統參選人。(轉載自聯合報社論)