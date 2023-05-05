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許淑華見郭台銘 指郭韓配不可能 韓是啦啦隊

記者江良誠、黑中亮／南投5日電
表態爭取代表國民黨參選2024年總統大選的鴻海創辦人郭台銘（前左4）與妻子曾馨瑩（前中）4日拜會南投縣議會，南投縣長許淑華（前右4）、議長何勝豐（前左3）等人出席。(中央社)
表態爭取代表國民黨參選2024年總統大選的鴻海創辦人郭台銘（前左4）與妻子曾馨瑩（前中）4日拜會南投縣議會，南投縣長許淑華（前右4）、議長何勝豐（前左3）等人出席。(中央社)

鴻海集團創辦人郭台銘昨到南投縣議會拜會，縣長許淑華也到場。因許淑華與高雄市前市長韓國瑜交情好，也是郭台銘宣布參選後，第一位公開會面的藍營縣市長，許被問到是否可能組成「郭韓配」？許直言不可能，韓國瑜是啦啦隊，「我們也是基層啦啦隊」，希望國民黨能夠團結勝選。

許淑華說，她和韓國瑜交情在，但韓國瑜、郭台銘本來就有聯繫管道，不需要她當溝通橋梁。

許淑華說，韓國瑜之前也表達得很清楚，這次選舉過程，他一定是啦啦隊角色，不論國民黨立委或總統候選人，韓都會全力輔選，不可能會有「郭韓配」組合。

南投縣議長何勝豐則說，郭台銘回娘家南投，他當然歡迎，國民黨不論提誰當選總統，只要政策有辦法做到「安居樂業」，他一定全力支持，如果做不到，他也挺不下去。

郭台銘請益之旅昨到妻子曾馨瑩的老家南投，除拜會縣議會和議員座談，上午還先到紫南宮參拜。

郭台銘說，老百姓現在心中最想要、最擔心的，第一個是如何恢復民生經濟困頓，第二是台灣能不能和平穩定，第三便是治安，代表民眾現在要的是和平，不要戰爭，這些民眾關心的議題不分藍綠。

近來郭台銘活動安排多，媒體問，是否有意與新北市長侯友宜較勁，郭說，他的請益之旅，每個縣市都會訪問，第一個拜訪的是高雄、台南市，都不是國民黨執政的地方，如何在黨中央領導下，團結能夠團結的力量，在明年為國民黨、國家爭取勝利，是他參訪之旅最大目的。

郭台銘昨也再拋「中彰投一體化」軟硬體產業園區的共榮概念，南投軟體園區如果配合彰化及台中的高科技硬體實力，中彰投一定可以成為一個新的研發核心。

郭台銘 國民黨 韓國瑜

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