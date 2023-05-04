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擋鏡電視案強渡關山 藍委闖NCC癱瘓審查

記者何醒邦、屈彥辰、林銘翰、鄭媁／台北4日電
NCC3日原排審鏡電視上架等議案，國民黨立委曾銘宗（左二）一行人前往主委陳耀祥辦公室門口靜坐，技術性杯葛會議進行。（記者曾原信／攝影）
NCC3日原排審鏡電視上架等議案，國民黨立委曾銘宗（左二）一行人前往主委陳耀祥辦公室門口靜坐，技術性杯葛會議進行。（記者曾原信／攝影）

鏡電視開台周年之際，國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥原以「期限已到」為由，欲在昨天審查鏡電視董監變更與上架有線電視案，且傳出兩案都將過關，但國民黨立委們聞訊後，即衝到主委室前抗議堵人。爭議聲中，陳耀祥只得以視訊方式隔空開會，最後以鏡電視董事長鄭優因病未出席，決議續行審議、擇期再審。

鏡電視在NCC設下史上最多項附加條款下，在去年元月成為近十年首家准設的新聞台。但之後風波不斷，除原董事長陳建平與創辦人裴偉爭奪經營權，後還衍生出政治力介入申設案、股東借名登記、違規賣股、財務危機等爭議。陳耀祥也被檢舉護航鏡電視取得執照，遭北檢列他字案瀆職罪被告。

NCC昨排定審查鏡電視董監變更案，及32個有線電視系統申請鏡電視上架86頻道案。時代力量立委陳椒華一早就到NCC門口開記者會，指鏡電視爭議尚未釐清，陳耀祥卻無視立法院先前共識「NCC未完成調查，不對鏡電視案作出決定」，執意讓鏡電視過關。

國民黨團立委也發動甲級動員，衝到通傳會陳耀祥辦公室外靜坐堵人，痛批陳護航鏡電視應下台；國民黨立委衝入大樓時，與保全發生推擠衝突，造成立委王鴻薇手部受傷。國民黨立委們在現場舉起手板，要求「陳耀祥下台」。王鴻薇批評，NCC一早就把鐵門拉下，作為一個國家行政單位，到底要進行什麼不可告人的事情？

國民黨立委賴士葆表示，陳耀祥是待罪之身，已被列為瀆職罪被告，怎麼有資格擔任這場會議的主席？陳耀祥硬要主持和闖關，完全是政治凌駕一切，NCC主委毫無公正獨立可言，應該下台負責。

直到下午1時多，被困住的陳耀祥，以視訊方式主持委員會，決議鏡電視案再行審議，藍委才肯離去。國民黨團總召曾銘宗說，將持續強力監督，並譴責行政院不要把手伸進NCC。

行政院長陳建仁表示，NCC是獨立機關，國會議員應予尊重，不應藉個案審查介入任何干預，這是很壞的示範。行政院發言人羅秉成表示，國民黨部分立法委員竟企圖干預個案審查過程，強行擅闖NCC阻撓審查會議，創下立委公然介入獨立機關運作的惡例，政院表示嚴正譴責，並呼籲政黨負責人應約束自身黨員，也應立即停止干擾獨立機關審查案件的行為。

NCC主秘黃文哲（圖）3日舉行記者會，以鏡電視董事長鄭優因病未出席為由，決議續行...
NCC主秘黃文哲（圖）3日舉行記者會，以鏡電視董事長鄭優因病未出席為由，決議續行審議、擇期再審。（記者曾原信／攝影）

NCC也對國民黨立委闖入辦公大樓、占據會議場所，並圍堵主委辦公室等行為，表達嚴正抗議。NCC主秘黃文哲說，鏡電視董監事變更案將在5月初到期，上架案則是7月到期，不過鄭優昨以健康因素未出席，但與會NCC委員還是想了解鄭的經營態度，因此兩案擇期再審，與國民黨立委抗議無關。

至於立委陳椒華所稱，「NCC未完成調查前不應對鏡電視案作出決定」，黃文哲說，調查結果已在4月送交立法院交通委員會，並由主委進行專題報告，NCC也會接受立委意見再進行補正，持續調查。

立法院該次會議在國民黨團甲動下，火藥味十足，藍委連番砲轟該報告空洞敷衍，欲幫鏡電視「洗白」，簡直藐視國會，也要求鏡電視撤照、陳耀祥下台，最後在民進黨立委提出散會臨時動議下，會議僅一小時餘即草草結束。

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