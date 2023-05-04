冷眼集／民進黨昔在野踹破門 今執政擋監督

國民黨立委3日在NCC門口舉行記者會，阻止NCC強渡關山通過鏡電視審照。（記者曾原信／攝影）

國家通訊傳播委員會（NCC）原訂3日審查鏡電視案，時代力量立委陳椒華及多位國民黨 立委接連前往抗議，不僅換來行政院「嚴正譴責」，民進黨 立委還要國民黨理性問政，相比民進黨立委邱議瑩曾經為了前總統陳水扁 到法務部「踹破門」，如今的「理性問政」聽來顯得格外諷刺。

行政院代理發言人羅秉成昨天透過新聞稿表示，行政院嚴正譴責國民黨部分立委，創下立委公然介入獨立機關運作的惡例，「政黨負責人應約束自身黨員，應該立即停止干擾獨立機關審查案件的行為」。

民進黨立委許智傑還加碼，呼籲國民黨理性問政，並表示過於偏激的做法，不利於議題的討論，希望國民黨能夠尊重獨立機關的審查，避免用不成比例的方式，阻礙行政流程，更會傷害國民黨的形象。

鏡電視申照案風波不斷，在野的國民黨、民眾黨及時代力量接連提出質疑，民進黨政府不僅數次想要偷渡闖關，早已不知把「獨立機關」置於何地；NCC主委陳耀祥日前更被台北地檢署列為他字案瀆職罪被告，身為獨立機關的NCC早就已經顏面無光。

回顧過去立委到行政部門「踢館」的情形，邱議瑩曾在2013年因不滿法務部將陳水扁移監台中培德監獄，率眾打斷法務部記者會，甚至硬闖時任法務部長曾勇夫的辦公室，由於當時辦公室大門深鎖，邱議瑩連續踹門四次破門而入，霸占辦公室。

在野立委3日闖入NCC，為的是阻止NCC強渡關山通過鏡電視審照，昔日民進黨為人，今天在野黨為事，到底是誰比較「理性問政」？

民進黨全面執政以來，始終擺脫不了獨立機關遭到政治染指的印象，在野黨在國會一再質疑，NCC仍然我行我素，置之不理。蔡英文總統曾說過，「如果第一次聽不見，你可以大聲一點；第二次再聽不見，你可以更大聲一點；第三次再不回應你的時候，你可以拍桌子」。

如今面對在野黨立委的監督，NCC竟然直接拉下鐵捲門，哪裡聽得進在野黨或社會的「理性」質疑聲？