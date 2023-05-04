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疫情影響 金山高收入者「出走潮」帶走上百億

新聞評論／拔一毛以利天下而不為 真要坐待蕭條？

聯合報社論
總統府副秘書長黃重諺表示，25家美軍火商訪台，台灣軍工概念股近兩周齊漲。（取材自震傳媒直播）
總統府副秘書長黃重諺表示，25家美軍火商訪台，台灣軍工概念股近兩周齊漲。（取材自震傳媒直播）

疫情解封後，經濟並未如預期好轉，反而不斷傳來烏雲罩頂的警訊。主計總處發布的首季經濟成長率，為負3.02％，連續兩季負成長。經濟部的工業生產指數，首季年減15.3％，連續七個月衰退。財政部的海關進出口統計，首季年減19％，也是連續七個月負成長。包括台積電的首季營收，也因下游客戶需求不如預期而略減；另有電子大廠則傳出放「圓夢假」，等於變形無薪假。

對於這些經濟面衰退的消息，蔡政府並未採取任何因應對策，一副事不關己模樣。此際，政府高層卻忙著接見鼓吹台海戰事的美方人士及軍火販子，彷彿迎戰及備戰才是國家當前要務。正當萬物飛漲、民生艱苦，而產業陷入困境，政府仍不思正視經濟衰退的事實，蔡總統不覺得自己愧對七年執政嗎？

陳水扁執政八年，貪腐、無能圖窮匕現，民進黨「會選舉，不會治國」的形象深印人心。而蔡英文的七年，濫權、雙標、分贓再度重演，官員失能、政策跳票、罔顧民生、揮霍公帑等惡行，只能靠大言不慚的文宣及網軍來擦脂抹粉。最可議的是，蔡政府偏執而自以為是，在島內煽動族群仇恨，在兩岸間故意挑起敵意，對錯誤的政策堅不退讓，已到了「拔一毛以利天下而不為」的地步。這樣的執政黨，有何資格要求人民再相信它一次？

把時間拉長來看，公元兩千年以來，過去23年，台灣有15年在民進黨的治理之下，國家其實在不知不覺中持續下滑倒退。星宇航空董事長張國煒日前的一段評語，可謂一針見血。他說，新加坡樟宜機場當年興建時，曾來台取法桃園機場的建設；但如今樟宜機場已經蓋到第五航廈，而桃園機場卻連第三航廈都沒蓋完。他還批，政府不重視觀光，台灣除了台積電，還有什麼？

這項批評，一點都不誇張。論土地面積，台灣是新加坡的50倍；論觀光資源，山川人文較新加坡豐富許多。但在疫情前的2018年，造訪新加坡的旅客共1850萬人次；而同年訪台的旅客，僅1106萬人。蔡政府每天在國內大內宣自我吹噓，事實卻不堪一擊。觀光局最近敲鑼打鼓，聲稱今年首季來台旅客已突破100萬人次，但這距離交通部「全年來台旅客600萬」的目標還差得遠。癥結就在，蔡政府迄今不願開放陸客來台，陸委會寧可在那裡拗著，也不在乎這能為國內觀光業帶來什麼活水。這種「殘民以逞」心態，和蔡政府急著把年輕世代送上戰場的用心，是同一邏輯。

民進黨一定會辯稱，觀光局4月中才加碼補助來台自由行旅客每人5000元（台幣，下同，約162.5美元）每團1至2萬，怎麼能說政府未積極推動觀光？沒錯，但問題也在這裡：陸客來台是消費，他國旅客來台卻是補貼；請問，何者對台灣經濟有利？不可否認，蔡政府為政策補貼撒錢絕不手軟，但揮霍的全是民脂民膏，是拔百姓之毛以利民進黨，蔡政府豈有分毫損失？不僅如此，過去七年蔡政府撒出的前瞻特別預算8800億元、防疫特別預算8400億、國防軍購6200億，再加疫後特別預算3800億，總共2兆7000億元，都是向子孫借來的錢。蔡政府在分派這些資源時，何曾有過愧色？

更別忘了，去年第四季和今年第一季的經濟負成長，已是蔡政府撒下2兆多元特別預算所灌水過的成果，已經膨風虛浮。當台灣被全球當成「烏克蘭第二」看待，經濟勢將承受更大的打擊。蔡政府若繼續打出戰爭恐嚇牌，升斗小民要如何消受！

觀光 新加坡 預算

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