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能源主張惹爭議 郭台銘：非重啟核4

記者程遠述、蔡晉宇╱台北4日電
鴻海集團創辦人郭台銘強調並非主張重啟核四，而是支持發展以人工智能管控、小型電廠等方式推行核能發電。(記者曾學仁／攝影)
鴻海集團創辦人郭台銘強調並非主張重啟核四，而是支持發展以人工智能管控、小型電廠等方式推行核能發電。(記者曾學仁／攝影)

爭取國民黨徵召參選總統的鴻海創辦人郭台銘，昨與工商建設研究會講座。郭台銘表示，自己要檢討表達方式，媒體上面看到的「真的不是我想說的」，並表示自己主張並不是重啟核四，核四是過時設計，「幾千億(台幣)投資注定浪費」，但他支持發展以人工智能管控、小型電廠等方式推行核能發電。

郭台銘昨也說，關於議會監督爭議，他是主張以CEO精神注入台灣行政管理系統，但議會監督當然是天經地義，可作為「最低標準」，應以經理人對於經營目標是否能達成、明確檢驗項目指標等更難的標準來要求。

郭台銘表示，他看到媒體報導他談話「滿心痛」，許多人建議他澄清被媒體扭曲的意思，但他認為是自己表達方式有問題，應自我檢討，也強調「我不可能這麼無知」。

對於能源問題，郭台銘表示，台灣現行政策與國際推行零碳的趨勢背道而馳，不可能再增加燃煤及燃氣發電，且既有煤氣連現在發電容量都無法維持，如此台灣必定缺電，乾淨、成本低廉的核能「不能不採用」。

郭台銘拋出「一縣市一小型核能電廠」政見，民進黨指郭是擁核派，並要求新北市長侯友宜對核電立場清楚表態。行政院副院長鄭文燦表示，小型核電廠（SMR）安全係數固然高，但所使用的濃縮鈾不易開採、核廢料也較多，要一下跳到每個縣市都設SMR不太可能，此事不適合魯莽，要非常嚴謹細緻討論。

郭台銘 人工智能 投資

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