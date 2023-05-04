我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯直飛上海 最快月中恢復 華人期待票價能降

疫情影響 金山高收入者「出走潮」帶走上百億

黑白集／綠雙標+縱容…阿扁喊話 阿德尷尬

黑白集
前總統陳水扁（中左）不滿選罷法修法草案規定涉犯「洗錢防制法」終身不得參選，認有違憲爭議，2日從凱道走向總統府遞交請願書。(本報資料照片)
前總統陳水扁（中左）不滿選罷法修法草案規定涉犯「洗錢防制法」終身不得參選，認有違憲爭議，2日從凱道走向總統府遞交請願書。(本報資料照片)

陳致中將因洗錢案入獄，陳水扁為他走上凱道高調請願，言行舉止讓人替他臉紅。這對父子因為貪瀆、洗錢、踐踏司法猶嫌不足，還高聲呼喊司法正義，這些全要怪民進黨的雙標與縱容。

陳水扁這次請願，與其說是衝著蔡英文而來，不如說是喊給賴清德聽的。主要是，這次《選罷法》增加「洗錢罪褫奪公權終身」的規定，正是賴清德出任民進黨主席後開出的「反黑金」改革第一槍，行政院立馬配合提案修法。沒想到，這一槍率先命中的，卻是洗錢罪定讞的陳致中；就算他出獄後，也不能再參選公職。

陳水扁的冤枉喊得大聲，蔡英文假裝沒聽到，賴清德可尷尬了。依《刑法》規定，只有宣告「死刑及無期徒刑」者，才會褫奪公權終身；至於有期徒刑判決，最高僅褫奪十年公權。賴清德為了宣示清廉，不惜用《選罷法》加碼洗錢犯褫奪公權年限，顯然不符法治比例原則。如今，踢到陳水扁這塊石頭，他要不要把腳縮回去？

更尷尬的是，賴清德在台南市長和行政院長任內，都主張特赦陳水扁；理由是「審判過程不正義」，而且阿扁也服了刑。現在阿扁抬著陳致中的案子出來喊話，賴清德如果迅即退縮，豈非凸顯自己道德虛假？

當然，若賴清德當上總統，阿扁等著特赦就好。至於陳致中，等著再為他破例嗎？

賴清德 陳水扁 蔡英文

上一則

詐騙25億、千人受害 借貸平台im.B負責人被捕

下一則

郭台銘說若失敗會支持侯友宜 柯文哲：好像沒我的份

延伸閱讀

扁上凱道 立委：綠營包庇無上限 保外就醫8年展延33次

扁上凱道 立委：綠營包庇無上限 保外就醫8年展延33次
扁為兒請願 政院：人民對參選人有高期待

扁為兒請願 政院：人民對參選人有高期待
扁撕破賴主席「擴大排黑」國王新衣

扁撕破賴主席「擴大排黑」國王新衣
與賴清德先溝通？扁：熱臉貼冷屁股

與賴清德先溝通？扁：熱臉貼冷屁股

熱門新聞

陳致中。圖／聯合報系資料照片

開海外帳戶洗錢…陳水扁兒子確定入獄 啟動防逃機制

2023-04-26 12:40
江女夥同張姓男友殺害父親後棄屍。圖／報系資料照

媽媽、妹妹都求重判...留美女碩士弒父棄屍 為何能逃過一死？

2023-04-28 15:14
陳致中（右）、黃睿靚（左）夫婦。圖／聯合報系資料照片

陳致中坐牢 為何黃睿靚判緩刑？她曝光吳淑珍這句話

2023-04-27 12:25
鋼鐵媽陳嘉齡照顧腦麻兒小比近20年，曾接獲詐騙集團來電謊稱綁架，讓她覺得很無言又好笑。圖／翻攝自臉書「小比跑旅雜記」

台灣鋼鐵媽照顧腦麻兒20年 詐團騙不下去…丟下這句話

2023-05-01 13:36
前總統陳水扁之子、高市議員陳致中下午（右）發聲明表露心聲，為人子者為母受罪責，沒有怨悔。圖／報系資料照，記者蔡容喬／攝影

陳致中突發聲明「為母受罪責無怨悔」 扁：哀莫大於心死

2023-04-27 11:21
宗才怡(左)保養得宜，外表相當凍齡。（陳鴻提供）

台前經長宗才怡現況曝光 75歲居然長這樣

2023-04-25 05:07

超人氣

更多 >
不是偷竊或酒後鬧事 遊輪上最猖獗竟是這項罪行

不是偷竊或酒後鬧事 遊輪上最猖獗竟是這項罪行
住家要防偷兒上門 千萬別讓這5點露了餡

住家要防偷兒上門 千萬別讓這5點露了餡
女主播丈夫捉姦？偷情國企太子爺爬窗墜下30樓身亡

女主播丈夫捉姦？偷情國企太子爺爬窗墜下30樓身亡
聯邦政府若發生債務違約 社安金還領得到嗎？

聯邦政府若發生債務違約 社安金還領得到嗎？
暗殺普亭未遂？烏克蘭否認 稱對克宮爆炸不知情

暗殺普亭未遂？烏克蘭否認 稱對克宮爆炸不知情