黑白集／綠雙標+縱容…阿扁喊話 阿德尷尬

前總統陳水扁（中左）不滿選罷法修法草案規定涉犯「洗錢防制法」終身不得參選，認有違憲爭議，2日從凱道走向總統府遞交請願書。(本報資料照片)

陳致中將因洗錢案入獄，陳水扁 為他走上凱道高調請願，言行舉止讓人替他臉紅。這對父子因為貪瀆、洗錢、踐踏司法猶嫌不足，還高聲呼喊司法正義，這些全要怪民進黨的雙標與縱容。

陳水扁這次請願，與其說是衝著蔡英文 而來，不如說是喊給賴清德 聽的。主要是，這次《選罷法》增加「洗錢罪褫奪公權終身」的規定，正是賴清德出任民進黨主席後開出的「反黑金」改革第一槍，行政院立馬配合提案修法。沒想到，這一槍率先命中的，卻是洗錢罪定讞的陳致中；就算他出獄後，也不能再參選公職。

陳水扁的冤枉喊得大聲，蔡英文假裝沒聽到，賴清德可尷尬了。依《刑法》規定，只有宣告「死刑及無期徒刑」者，才會褫奪公權終身；至於有期徒刑判決，最高僅褫奪十年公權。賴清德為了宣示清廉，不惜用《選罷法》加碼洗錢犯褫奪公權年限，顯然不符法治比例原則。如今，踢到陳水扁這塊石頭，他要不要把腳縮回去？

更尷尬的是，賴清德在台南市長和行政院長任內，都主張特赦陳水扁；理由是「審判過程不正義」，而且阿扁也服了刑。現在阿扁抬著陳致中的案子出來喊話，賴清德如果迅即退縮，豈非凸顯自己道德虛假？

當然，若賴清德當上總統，阿扁等著特赦就好。至於陳致中，等著再為他破例嗎？