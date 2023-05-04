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傳內定徵召侯…朱立倫：5月提總統人選 最強名單沒我

記者張曼蘋、江婉儀、劉宛琳╱台北4日電
國民黨主席朱立倫強調，5月將宣布提名最強的總統候選人，名單絕對沒有自己，呼籲大家唯有團結才能勝選。(記者曾吉松／攝影)
國民黨主席朱立倫強調，5月將宣布提名最強的總統候選人，名單絕對沒有自己，呼籲大家唯有團結才能勝選。(記者曾吉松／攝影)

國民黨2024總統提名之爭未歇，傳出侯友宜已被國民黨高層內定徵召。侯友宜昨說，黨還是按照它既有期程規畫，面對外面的一些意見跟聲音，「黨都會仔細聆聽，也會做好整個黨的節奏。」

國民黨主席朱立倫昨在中常會表示，唯有團結才有勝選的希望，希望每一位都是團結的助力，不要成為對立的根源，呼籲大家都放下自我，「我無私無我，最強名單絕對沒有包括我，沒有我」。

朱立倫表示，國民黨一階段、一階段地提名立委候選人，面對更重要的總統大選，「這個月將提出最強、最好的候選人」。他強調，整個提名過程中，他不但堅定無私無我，而秉持黨務工作、任勞任怨，甚至任謗任辱，都會堅定立場；在過程中，這些惡意中傷、無的放矢，甚至汙辱性攻擊，對他個人或對黨中央，都不會改變他無私無我的最重要態度。

朱立倫強調，他不能要求大家跟他一樣無私無我，只能要求拜託大家，「小我小一點，大我大一點」，才能真正團結奮鬥，一起並肩作戰，最後勝利成功。

侯友宜昨被問及，高雄市前市長韓國瑜和鴻海創辦人郭台銘是否和解？侯說，韓國瑜是新北市的老朋友，這段時間也特別寫了一段文章，凝聚所有人的向心力，創造人民更大的幸福；每一個人不分你我、不分黨派，更不分族群，大家一起攜手共同面對，讓中華民國能夠安定永續跟繁榮。

至於郭台銘現在談「一縣市一核電廠」是否合適？侯友宜說，每個人對能源政策都有表示意見的空間，經過討論讓台灣如何不缺電、找出方向，才是最重要的。

侯友宜前天在議會稱「防疫期間正副總統未關心新北市」，遭總統府反駁。侯友宜昨說，總統、副總統有沒有來到第一線關心基層市民的心聲跟需求，相信市民對整個過程都了然於胸，台灣現在面對很多挑戰，不管是民生議題甚至國際情勢，更需要有效率、強化應變、有能力的政府來解決問題，「處處要以民為天，以人民的需求為最大己任。」

侯友宜 國民黨 提名

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