批政治操弄手法 郭台銘：民進黨只對公務員痛下重手

鴻海創辦人郭台銘說，回頭檢視民進黨這些年浮濫編列的預算，令人質疑的前瞻建設、防疫特別預算，甚至是超徵稅收累積上兆，在在顯示了民進黨執政團隊毫無財政紀律，把人民的納稅錢視為民進黨的黨產。（記者曾學仁／攝影）

鴻海創辦人郭台銘 爭取國民黨徵召參選總統，他3日深夜在臉書發文表示，向勞苦功高的公教軍警消朋友致敬，你們委屈了，「我們至今困惑，為什麼每項社會保險都面臨財政困境，民進黨 卻只對公務員痛下重手？」

他表示，他昨晚和好幾位一生守護國家的退伍將軍見面。講起7年前，民進黨上任第一件事，就是搖著公益的旗子，大刀砍向公務員、軍人的退休金。盡管當時大家氣憤填膺、集結上街抗議，民進黨的回應卻是搬出利刀相向的鐵拒馬，將同樣受害的現職警察 推上前線，與退休前輩互相對罵、衝撞，血流滿地。回想這一幕，叫人心如刀割。

「我們至今困惑，為什麼每項社會保險都面臨財政困境，民進黨卻只對公務員痛下重手？」郭台銘說，事實上，這是民進黨一貫的政治操弄手法，只要掌握各族群的人數比例，再設法造成社會對立，就能犧牲少數人來打贏選戰。

郭台銘表示，這樣的操作非但不專業，而且太過殘忍。公務人員是通過國家考試才能取得的資格，是國家的人才、政府運作的支柱，不該是政黨鬥爭的犧牲品。

郭台銘說，回頭檢視民進黨這些年浮濫編列的預算，令人質疑的前瞻建設、防疫特別預算，甚至是超徵稅收累積上兆，在在顯示了民進黨執政團隊毫無財政紀律，把人民的納稅錢視為民進黨的黨產。

他說，他的父親是警察，他與弟弟郭台強一直以身為警眷為榮。每當有警察同仁受傷殉職，那種感同身受的不捨，能幫忙的地方，他們總是不遺餘力。面對今天執政者種種不公不義的政治手段，除了政黨輪替，別無他法。

郭台銘希望支持他民調勝出，參選2024總統大選。「我會讓錯誤的政策撥亂反正，讓台灣走回正確的道路」。