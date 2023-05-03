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郭台銘向韓國瑜道歉 韓：團結下架貪腐集團

記者古和純、張已亷、王勇超、徐如宜、劉宛琳／台北3日電
因2020年爭取國民黨總統提名失利撕破臉，郭台銘（左）2日向韓國瑜（右）及韓粉致歉。（本報資料照片）
因2020年爭取國民黨總統提名失利撕破臉，郭台銘（左）2日向韓國瑜（右）及韓粉致歉。（本報資料照片）

鴻海集團創辦人郭台銘昨天為了2019年初選紛爭向高雄市前市長韓國瑜致歉，韓也在臉書回應，兩人上演大和解。另外，郭昨天在高雄座談，補述蓋小型核能電廠創新構想來自國外，還說經濟發展、科技產業都需用電，沒有電都是空談，「每個縣市都可以蓋一個安全的核電廠」，再度引發熱議。

郭台銘前天拋出在高雄半屏山蓋小型核能電廠構想，引發軒然大波。他昨在高雄左營果貿眷村與鄉親座談，他說，問過台灣很多企業家，沒有一個人敢說台灣不缺電，「台灣缺乏電力，要不要重啟核四？」在安全前提下，新核能包括核融合都是選項，開發能源要很久時間，台灣戰備能等嗎？核能就變成必須要重新考慮的選項。

郭台銘強調，國外研究新式核融合電廠的面積體積只有十分之一，「全台各縣市都可評估合適地點設置」，或許每個縣市能發展安全穩定的電廠，「自己前一天不該指名半屏山」，已在臉書上向半屏山居民致歉。

另外，郭也提及2020年大選，郭、韓相爭總統提名，撕裂黨內情誼，他昨天當場向韓國瑜及韓粉致歉，台下不少韓粉叫好，不少支持者說「團結才能求勝」。事後他在更在臉書貼出四張致詞手稿，「很遺憾四年前那場選舉過程，我及我的團隊對於韓市長的言詞有所得罪，我至今仍耿耿於懷，藉此機會還是要向韓市長鄭重致歉」。

韓國瑜昨晚在臉書回應，「來者可追，奮鬥團結，記取教訓，共創勝利，凝聚最大力量，下架貪腐集團，為人民爭幸福，為社會爭繁榮，為國家爭尊嚴」。

郭也在底下留言表示：「『莫忘世上苦人多』，韓市長，我們一起努力創造「和平、繁榮、清廉」的台灣」。

鴻海集團創辦人郭台銘，2日為了2020年總統初選風波，向韓國瑜正式道歉。（記者劉...
鴻海集團創辦人郭台銘，2日為了2020年總統初選風波，向韓國瑜正式道歉。（記者劉學聖／攝影）

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