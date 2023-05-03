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扁上凱道 立委：綠營包庇無上限 保外就醫8年展延33次

記者陳宏睿、屈彥辰、張宏業／台中3日電
前總統陳水扁（右二）2日批評選罷法修法草案規定涉犯「洗錢防制法」終身不得參選，有違憲爭議，民進黨立法院黨團總召柯建銘（右）表情顯得尷尬。(記者曾原信／攝影)
前總統陳水扁（右二）2日批評選罷法修法草案規定涉犯「洗錢防制法」終身不得參選，有違憲爭議，民進黨立法院黨團總召柯建銘（右）表情顯得尷尬。(記者曾原信／攝影)

前總統陳水扁昨上凱道行使憲法請願權，大陣仗接受採訪，台中監獄不論事前、事後被媒體問及此事都僅以「派員了解狀況後查處」回應。陳水扁保外就醫8年，期間展延33次，法界感嘆，中監畫出的紅線總因扁的逼近而後挪，實在可悲。

國民黨立委賴士葆批評，民進黨對扁家的包庇無上限，任他踐踏法律、踐踏司法，全台唯陳水扁、吳淑珍可不受法律規範。賴士葆說，陳水扁不覺得法律審判是讓陳致中學習受教的機會，念茲在茲陳致中的政治生命而不是陳致中品格操守，這家人是法律不能教化的家庭。

陳水扁2015年1月5日獲准保外就醫，主要是醫療團隊的評估，認定扁處於神經功能退化狀態，病情控制不好，有「致死」可能。中監當時為平息外界質疑聲浪，以「保外醫治受刑人管理條例」的規定，要求扁需遵守「五不原則」，包括「不進入會場」、「不上台」、「不演講」、「不談及政治」及「不接受媒體採訪」。

陳水扁離開中監後，除了屢在高雄市美術館特區的豪宅「人文首璽」附近被民眾拍攝到健步如飛畫面，他也開始頻頻向中監出招，測試中監底線，其中遭質疑違反保外就醫規定的事件至少超過10次，包括2016年以錄音檔方式上政論節目、2017年公開參加凱達格蘭基金會感恩餐會錄影致詞，2018年3月參與兒子陳致中的市議員造勢晚會，站上肥皂箱講話並自圓其說遵守「不上台」規定。

2018年9月，他接受日本產經新聞採訪登頭版，當時他利用與朋友聚會機會，找來日本媒體，再利用轉述方式做成報導，打擦邊球逼台中監獄將紅線後移，對扁違規視而不見。

近幾年來，陳水扁除了經營臉書「新勇哥物語」，還當起「微微笑全國廣播網」廣播主持人，昨天甚至為了替兒子陳致中北上陳情、大方接受媒體採訪，爭議再起。

法界人士表示，若中監依保外就醫規定實質審查扁的行為，扁恐怕早已重回監獄服刑。

法界人士說，調閱過去法務部保外就醫受刑人資料就可知道，能夠獲准保外就醫，通常都是有重大疾病且瀕死之人，幾乎有半數保外就醫受刑人離開監獄不久就死亡。看看阿扁保外就醫展延紀錄、檢視阿扁頻高調踩紅線的行為，應執法的台中監獄束手無策，令人感到悲哀又無奈。

扁保外就醫踩紅線 製表／陳宏睿
扁保外就醫踩紅線 製表／陳宏睿

陳水扁 監獄 日本

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