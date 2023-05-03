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扁為兒請願 政院：人民對參選人有高期待

台灣新聞組／台北3日電
前總統陳水扁（中左）不滿選罷法修法草案規定涉犯「洗錢防制法」終身不得參選，認有違憲爭議，3日從凱道走向總統府遞交請願書。(記者胡經周／攝影)
前總統陳水扁（中左）不滿選罷法修法草案規定涉犯「洗錢防制法」終身不得參選，認有違憲爭議，3日從凱道走向總統府遞交請願書。(記者胡經周／攝影)

高雄市議員陳致中因洗錢罪將入獄，其父、前總統陳水扁昨前往總統府等多個中央機關請願。陳水扁批評選罷法修法草案規定涉犯「洗錢防制法」終身不得參選，有不符合比例原則的違憲爭議，茲事體大；若立法就能決定誰不能參選，「乾脆把褫奪公權規定廢掉好了」。

陳致中涉洗錢被判刑1年定讞，高雄地檢署已通知他5月11日下午3點半報到，預計發監高雄燕巢監獄；依規定，陳致中最快入監滿2個月就能申請至外役監服刑。

去年底民進黨地方選舉慘敗，決定擴大「排黑」規定，行政院去年12月通過「公職人員選舉罷免法」修正草案，明定四類人不得參選，其中就包括曾犯「洗錢防制法」經有罪判決確定者；該案已在立院完成初審，相關條文雖保留仍須經朝野協商，若最終修法通過，陳致中將無法再參選，外界評為「陳致中條款」。

陳水扁昨下午北上，在台北賓館下車，雖手持拐杖，但精神抖擻、步伐穩健，亦不見手抖症狀，從凱道一路步行至總統府前，約400公尺的路程，大批媒體簇擁。

陳水扁在總統府前廣場受訪表示，他重回凱道，行使這輩子第一次的請願權；作為保外就醫受刑人，享有憲法保障的請願權，他要向「最敬重的蔡總統」說，現在她已沒有兼任民進黨主席了，比較沒有政黨利益或選戰考量，應該可以聽得下他的建言。

陳水扁指出，洗錢防制法為2005年他擔任總統時三讀通過的法案，當時為了因應世界潮流，在倉促時間內制定，目的為防制洗錢，而非防制參選，如今相關修法草案規定觸犯洗錢防制法，不論緩刑或易科罰金一律不得參選，誤會當初立法宗旨。

陳水扁指出，台灣是五權憲法國家，有司法院及法院法官定奪有無罪刑，就算有罪，只要不是死刑或無期徒刑，對褫奪公權應慎重，最高上限為10年；行刑目的應為促使受刑人悔改向上，如今卻無視更生保護，可能被剝奪終身參政權，實在不合理。

總統府公共事務室主任高遵接下扁的請願書。總統府發言人林聿禪表示，陳水扁關切相關法案已在立院審查，總統府尊重立院議事；總統府立場是尊重司法，不評論、也不涉入司法個案。

行政院代理發言人羅秉成表示，台灣在民主化後歷經一次又一次民主選舉的洗鍊，台灣的民主制度運作也越趨成熟穩健，對於參選人的資格，人民有愈來愈高的期待與要求，因此有必要完善公職候選人消極資格相關規定的修正。

外傳陳致中希望提早服刑以避開媒體，他昨天接受電話訪問時僅簡短說「心情平靜，沒有其他想表達的話。依規定，陳致中可提早報到服刑，前總統陳水扁女婿趙建銘也是執行日前一天報到服刑。

扁婿趙建銘因台開內線交易案判刑3年10月，前年10月發監台中監獄，入監不到5個月就轉往台南明德外役監，今年4月因符合條件獲准假釋出獄。

前總統陳水扁刑期 製表／王宏舜
前總統陳水扁刑期 製表／王宏舜

陳水扁 監獄 民進黨

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