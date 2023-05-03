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黑白集／賴清德會波頓表錯情 國安學分須補修

黑白集
副總統賴清德（中）1日在台北出席台灣人公共事務會（FAPA）40周年慶祝晚會，與美國前白宮國安顧問波頓（右）握手致意。（中央社）
副總統賴清德（中）1日在台北出席台灣人公共事務會（FAPA）40周年慶祝晚會，與美國前白宮國安顧問波頓（右）握手致意。（中央社）

賴清德會見美國前國安顧問波頓。兩人都想選總統，大話合作對付解放軍，紙上談兵，好不威武。賴神肯定來客支持對台軍售，殊不知波頓經手的對台軍售，如先進戰機和坦克等一再延宕交付。賴清德坐看台灣按期繳款，竟未促嘉賓幫忙催貨。

美國鼓勵武裝台灣，台方承諾加強備戰，看似兩情相悅，落實後卻變調成「戰爭販子洗盤子」的故事。波頓當年曾參與杜撰伊拉克有毀滅性武器，挑起美國出兵伊拉克，還主張打北韓，好戰程度連川普都趁早切割。他替賴神選戰助威，不知是否為台海開戰超前部署。

海外獨派團體FAPA在台造勢，請到波頓撐場；賴清德用力款待，未免奉承過頭。美國從未具體挺台加入國際組織，賴神卻感謝波頓出手相助，並請求支持加入CPTPP。這不知在說哪門子故事。

川普上台立馬退出TPP，波頓未見反對。拜登接任，拒加入改組的CPTPP，也不再簽自貿協定，為保護勞工拒開放市場。賴清德請波頓幫忙，也是搞錯對象、表錯情。一如他說台商是大陸最大外資，要求陸方善待台灣；賴神的邏輯，實讓外人費解。

賴清德最知名的外交成就，是站到美國副總統賀錦麗身邊，請求合照。他高居備位元首三年，攸關台灣生存的國防與經貿政務，卻是基本學分不及格。就算英文再溜，有用嗎？

波頓 賴清德 川普

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