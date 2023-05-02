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重啟核四？侯友宜：不缺電是中央責任

記者丘采薇、林銘翰／台北2日電
四成四民眾表態不支持非核家園政策。圖為核四原本規畫用來放置核燃料棒的燃料池。(本報資料照片)
四成四民眾表態不支持非核家園政策。圖為核四原本規畫用來放置核燃料棒的燃料池。(本報資料照片)

根據本報系聯合報民調，民進黨「非核家園」政策僅獲得三成三選民支持，鴻海創辦人郭台銘更表態挺核四重啟；對此，綠營則是將矛頭對準新北市長侯友宜，「請問身為大家長的新北市長侯友宜，是否同意要解封核四？是否跟鴻海創辦人郭台銘一樣主張核電？」

對於郭台銘表示當選總統後重啟核四，綠營點名侯友宜，要他對於核能議題表態；侯友宜昨晚表示，中央政府面對整個能源配比要有長期友善的規畫，最重要讓民眾不缺電；如何在能源配比，有效改善不缺電，及友善把所有設備與設施做好所有完整規畫，這是中央政府更應該挑起的責任。

至於即將代表民進黨參選總統的副總統賴清德目前尚未提出具體能源政策。據悉，待國民黨確定總統參選人之後，賴清德也將在競選期間提出能源政見，具體做法已與各界討論很長一段時間，也逐漸成形。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬強調，「2025非核家園」不是由民進黨獨創，而是按照當年的使用期限；郭台銘如果想要使用核電，有幾個問題必須說清楚，到底是要讓位在新北市、還是屏東的核電廠延役？核四廠位在新北市貢寮，請問大家長侯友宜是否同意？還有，核四解封的成本是多少？未來是否要加諸在電費上？新設的核電廠要蓋在哪裡？哪個國民黨的執政縣市會同意？

雖然賴清德迄今尚未提出能源政策，不過，他在行政院長任內，曾經讓當時歲修600多天的核二廠二號機再轉，還遭到環保團體提告。而「以核養綠」公投在2018年底通過，當時賴清德就表示，政府必須尊重公投結果，後續能源政策會和立法院討論，更在立法院備詢時說「如果要以空汙作為標準，最好的能源就是核電」，引發全台廢核行動平台不滿；如今賴成為總統參選人，外界對他的能源政策也相當好奇。

侯友宜 賴清德 郭台銘

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