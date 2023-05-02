重啟核四？侯友宜：不缺電是中央責任

四成四民眾表態不支持非核家園政策。圖為核四原本規畫用來放置核燃料棒的燃料池。(本報資料照片)

根據本報系聯合報民調，民進黨「非核家園」政策僅獲得三成三選民支持，鴻海創辦人郭台銘 更表態挺核四重啟；對此，綠營則是將矛頭對準新北市長侯友宜 ，「請問身為大家長的新北市長侯友宜，是否同意要解封核四？是否跟鴻海創辦人郭台銘一樣主張核電？」

對於郭台銘表示當選總統後重啟核四，綠營點名侯友宜，要他對於核能議題表態；侯友宜昨晚表示，中央政府面對整個能源配比要有長期友善的規畫，最重要讓民眾不缺電；如何在能源配比，有效改善不缺電，及友善把所有設備與設施做好所有完整規畫，這是中央政府更應該挑起的責任。

至於即將代表民進黨參選總統的副總統賴清德 目前尚未提出具體能源政策。據悉，待國民黨確定總統參選人之後，賴清德也將在競選期間提出能源政見，具體做法已與各界討論很長一段時間，也逐漸成形。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬強調，「2025非核家園」不是由民進黨獨創，而是按照當年的使用期限；郭台銘如果想要使用核電，有幾個問題必須說清楚，到底是要讓位在新北市、還是屏東的核電廠延役？核四廠位在新北市貢寮，請問大家長侯友宜是否同意？還有，核四解封的成本是多少？未來是否要加諸在電費上？新設的核電廠要蓋在哪裡？哪個國民黨的執政縣市會同意？

雖然賴清德迄今尚未提出能源政策，不過，他在行政院長任內，曾經讓當時歲修600多天的核二廠二號機再轉，還遭到環保團體提告。而「以核養綠」公投在2018年底通過，當時賴清德就表示，政府必須尊重公投結果，後續能源政策會和立法院討論，更在立法院備詢時說「如果要以空汙作為標準，最好的能源就是核電」，引發全台廢核行動平台不滿；如今賴成為總統參選人，外界對他的能源政策也相當好奇。