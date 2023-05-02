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侯友宜喊團結為台貢獻 郭台銘稱全力爭取選總統

台灣新聞組／台北2日電
新北市長侯友宜（右二）出席桃園龍岡米干節，與桃園市長張善政（右三）點燃篝火。(記者葉信菉／攝影)
新北市長侯友宜（右二）出席桃園龍岡米干節，與桃園市長張善政（右三）點燃篝火。(記者葉信菉／攝影)

本報系聯合報2024總統大選民調顯示，國民黨無論推派新北市長侯友宜或鴻海集團創辦人郭台銘參選，支持度都領先民進黨賴清德；郭台銘昨在高雄表示，「只在乎自己努力夠不夠」，侯友宜昨晚在桃園說，不管民調高低，最重要是要努力保護國家，愛台灣這塊土地的人民。

針對侯、郭競合問題，侯友宜再提他對郭非常敬佩，他與郭一定同心齊力為國家、為人民做最大貢獻，大家一起攜手合作面對所有挑戰。郭團隊則透過郭台銘臉書發文表示，被問到：「有無侯友宜配郭台銘可能性？」部分媒體報導有偏差，強調郭目前只有全力爭取參選總統這一目標，沒有其他考量。

郭強調，他非常有信心能帶領藍軍贏得2024，他來領導國家拚經濟，經濟能翻轉，人民才會有錢，也有信心帶領藍軍在國會拚過半席次，但由誰代表藍軍出征，就交由2300萬人民及國民黨中央來思考。

國民黨發言人林家興表示，民調顯示民心思變、期待政黨輪替的風潮已開始湧動，也顯示台灣社會對於民進黨治理失敗、施政無方已無法再忍受，國民黨會努力承載民眾期待，整合團結推出最強戰隊，達成政黨輪替目標。

國民黨籍基隆市長謝國樑表示，看了民調「稍微振奮了一下」，很多人催黨中央最好本周、立刻推出總統候選人，但他覺得最好的時機比最快的時機重要。

台北市議員鍾沛君認為侯、郭民調領先的關鍵是兩人都展現出領導力與氣魄。台北市前議員羅智強也說，民調透露台灣人民渴望政黨輪替的強烈訊號，這樣才能避免台灣成為下一個烏克蘭。

郭、侯勢均力敵，會否擦槍走火？國民黨立院黨團總召曾銘宗表示「不會」，他初步了解應該在5月20日左右提名，17日、24日（周三中常會）機會很大。

民調 國民黨 郭台銘

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