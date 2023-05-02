我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一天數十通陌生電話騷擾 洛縣華女崩潰

AI教父離開谷歌 警告人工智慧威脅…「將比人類更聰明」

郭台銘提高雄半屏山蓋小核電廠 綠營群起砲轟

記者王慧瑛、林銘翰／台北2日電
鴻海集團創辦人郭台銘1日出席台灣上市櫃公司協會台灣領袖講座。(記者王慧瑛／攝影)
鴻海集團創辦人郭台銘1日出席台灣上市櫃公司協會台灣領袖講座。(記者王慧瑛／攝影)

2024大選，能源議題成為關注焦點，鴻海創辦人郭台銘日前表態當選總統後將重啟核四，他昨在高雄與企業界人士座談時，再度提及能源問題，郭直言，台積電對高雄設廠遲疑最大原因「不是沒訂單，是怕缺電」，更提議在高雄半屏山下設小型核能廠，「核能是對的、會賺錢的行業」，政府應帶頭投資。

郭台銘昨天參加「台灣領袖講座」暢談CEO治國理念，約800名來自各地的商界人士出席，前高雄縣長楊秋興、農委會前主委陳保基等人也到場助陣。

座談時，有人問郭台銘對台灣能源政策的看法，郭台銘反問與會人士「民進黨說2025走向非核家園，相信民進黨2025年能廢掉核能、用肺發電的舉手？」他沒等與會人士反應，隨即接著說今年高雄會不會缺電，他都很懷疑，「這問題應該問民進黨總統參選人賴清德才對，要執政黨給答案。」

郭台銘說，民進黨所談2025達成非核家園根本做不到，他對能源政策態度是開放的，但前提是安全，「台灣人別被意識形態操弄，要擁抱新科技、擁抱創新。」

郭台銘話鋒一轉，談到國外核融合技術應該引進台灣，政府可以帶頭投資，就像50年前成立工研院、30年前扶植台積電模式，「核能是對的、會賺錢的行業」。郭也提出可建置小型核能試驗場，他說，高雄是重要的工業基地，建議可在高雄半屏山下做試驗。

對此，綠營隨即群起猛轟。民進黨高雄市左營、楠梓區立委劉世芳批評，左營半屏山屬於高雄壽山國家自然公園，不是核能電廠的預定地，要在這裡設置核能電廠叫做天方夜譚，高雄是重工業的城市，以前很多電力都是南電北送，郭批評沒有電可以讓台積電來設廠，完全就是錯誤的概念，「請郭董要請公關公司把功課做好，再到高雄來發表言論」。

郭台銘昨天深夜也在臉書發文表示，他這段談話的關鍵重點在於供電不穩及短缺的問題，未來將對產業的轉型發展造成嚴重影響。他非常急迫的要表達問題所在，也認為現階段核能確實是可以納入能源規畫的選項之一。

他表示，但這些議題都必須經過嚴謹的討論才能提出，造成誤解乃至讓社會感到疑慮，並為自己的倉促發言致歉。

郭台銘 民進黨 台積電

上一則

新聞評論／侯防守、郭強攻 藍營冰與火內戰

下一則

冷眼集／低薪沒扭轉 派遣問題多 蔡政府政績在哪？

延伸閱讀

願當副手？郭台銘：目前只有全力爭取參選總統

願當副手？郭台銘：目前只有全力爭取參選總統
2024台灣大選最新民調 34%不希望民進黨贏

2024台灣大選最新民調 34%不希望民進黨贏
侯友宜、郭台銘各自登山難整合 拖愈久愈不利

侯友宜、郭台銘各自登山難整合 拖愈久愈不利
台2024大選民調╱藍白合作 46%表態支持

台2024大選民調╱藍白合作 46%表態支持

熱門新聞

宗才怡(左)保養得宜，外表相當凍齡。（陳鴻提供）

台前經長宗才怡現況曝光 75歲居然長這樣

2023-04-25 05:07
陳致中。圖／聯合報系資料照片

開海外帳戶洗錢…陳水扁兒子確定入獄 啟動防逃機制

2023-04-26 12:40
江女夥同張姓男友殺害父親後棄屍。圖／報系資料照

媽媽、妹妹都求重判...留美女碩士弒父棄屍 為何能逃過一死？

2023-04-28 15:14
陳致中（右）、黃睿靚（左）夫婦。圖／聯合報系資料照片

陳致中坐牢 為何黃睿靚判緩刑？她曝光吳淑珍這句話

2023-04-27 12:25
台灣男子楊智淵被中國指控為「台獨分子」，於2022年8月3日遭溫州市國家安全局逮捕。（截圖自央視新聞畫面）

中國以涉嫌分裂國家罪 正式批准逮捕台灣男子楊智淵

2023-04-24 20:41
前總統陳水扁之子、高市議員陳致中下午（右）發聲明表露心聲，為人子者為母受罪責，沒有怨悔。圖／報系資料照，記者蔡容喬／攝影

陳致中突發聲明「為母受罪責無怨悔」 扁：哀莫大於心死

2023-04-27 11:21

超人氣

更多 >
高利率儲蓄帳戶太誘人 蘋果推出四天即吸引近10億存款

高利率儲蓄帳戶太誘人 蘋果推出四天即吸引近10億存款
南加壯漢爆揍零元購 竊賊求饒「放我走」

南加壯漢爆揍零元購 竊賊求饒「放我走」
既舒適、抓地力又強 健行達人推薦這款健走鞋

既舒適、抓地力又強 健行達人推薦這款健走鞋
華人100萬申請投資移民 遭查稅

華人100萬申請投資移民 遭查稅
人潮中和小孩子走散 媽媽用這招快速找回

人潮中和小孩子走散 媽媽用這招快速找回